EPDK duyurdu: Elektrikli araçlar için yeni tarife yolda

EPDK, elektrikli araç şarj istasyonlarında sabit fiyat uygulamasını kaldırarak lokasyon ve zaman bazlı dinamik tarifeye geçiyor. Yeni düzenlemeyle AVM gibi yoğun noktalarda ve akşam saatlerinde şarj ücretleri artarken, sakin bölgelerde ve gece saatlerinde araç şarj etmek çok daha ucuz olacak.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, TRT Radyo 1’de yaptığı açıklamada yeni sistemin detaylarını paylaştı. Elektrikli araç kullanımının hızla arttığı Türkiye’de şebeke yükünü dengelemek ve talep yönetimini optimize etmek amacıyla hayata geçirilecek olan düzenleme, arz-talep dengesini esas alacak. Buna göre, talebin yoğun olduğu bölgeler ve saatlerde fiyatlar artarken, sakin bölgelerde ve tüketimin düştüğü saatlerde fiyatlar ucuzlayacak.

"AVM'DE ŞARJ EDEN DAHA FAZLA ÖDEYECEK"

Yılmaz, yeni modelin lokasyon bazlı işleyişini somut bir örnekle açıkladı. Yoğunluk yaşanan bölgelerdeki maliyet farkına dikkat çeken Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin, büyük ve yoğun bir AVM’de aracını şarj eden bir elektrikli araç sahibi, yüksek talep nedeniyle daha yüksek bir tarifeden ücret öderken; daha sakin ve mütevazı bir bölgede şarj hizmeti alan kullanıcı daha düşük bir ücret ödeyebilecek."

GECE ŞARJ EDENLER İÇİN İNDİRİM FIRSATI

Sistemin zaman odaklı ayağında ise elektrik tüketiminin zirve yaptığı saatler ile düşük olduğu saatler arasında fiyat makası oluşacak. Akşam saatleri gibi şebeke yükünün arttığı dönemlerde şarj maliyetleri yükselirken, gece saatlerinde avantajlı fiyatlar sunulacak. Yılmaz, bu durumu şöyle özetledi:

"Elektrik tüketiminin yoğun olduğu akşam saatlerinde tarifeler daha yüksek olacak; buna karşılık tüketimin azaldığı gece saatlerinde elektrikli araçlar daha uygun fiyatlarla şarj edilebilecek. Doğru yer ve doğru zaman seçilirse elektrikli aracı çok daha ucuza şarj etmek mümkün olacak."

İSTASYONLARDA MARKA AYRIMINA GEÇİT YOK

EPDK Başkanı Yılmaz, şarj istasyonlarında zaman zaman gündeme gelen marka ayrımcılığı tartışmalarına da net bir nokta koydu. İşletmecilerin her araca hizmet vermek zorunda olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Aracınız hangi marka olursa olsun, yol üzerinde gördüğünüz herhangi bir şarj operatöründen hizmet alabilirsiniz. İşletmeciler her marka elektrikli araca hizmet vermek zorunda" dedi.

Yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen yeni tarife sistemiyle birlikte, kullanıcıların şarj alışkanlıklarını değiştirerek önemli ölçüde tasarruf sağlayabilecekleri belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

