Bir Avrupa ülkesi elektrikli araç sürücülerine özel vergi getirmeyi düşünüyor

Birleşik Krallık'taki elektrikli araç sahipleri, İngiliz yollarında araç kullanmanın düşündükleri kadar ucuz olmadığını yakında fark edebilirler. Yollar asfalt kaplıdır ve düzenli bakım gerektirir; ancak bunun bir maliyeti vardır. Birleşik Krallık Hazine Bakanlığı, hükümetin bütçesinin eskisinden daha yavaş dolduğunu fark etti ve bu nedenle gelir elde etmek için yeni bir yol düşünüyor : Elektrikli araçlara vergi koymak. Bu araçlar, diğer şeylerin yanı sıra, daha ağır olmaları nedeniyle yollara daha fazla yük bindiriyor.

Hükümet, elektrikli araç sahiplerine kilometre başına 3 peni ödeyecek özel bir vergi getirmeyi planlıyor. Ortalama bir sürücü için bu, yılda yaklaşık 240 sterline (yaklaşık 272 avro) denk geliyor, buna yaklaşık 220 avroluk bir tüketim vergisi eklenecek .

Haber sadece elektrikli araç sürücüleri arasında değil, sektör içinde de hoşnutsuzluğa yol açtı. İngiliz Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT), vergi sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini kabul etmekle birlikte, kilometre başına ücret uygulamasının "yanlış zamanda yanlış bir hamle" olduğu konusunda uyarıyor. Böyle bir kararın tüketicileri elektrikli araç satın almaktan caydırabileceğine ve sektörün iklim ve yatırım hedeflerine ulaşma kabiliyetini zayıflatabileceğine inanıyorlar.

Buna rağmen İngiliz hükümeti, daha temiz ulaşım araçlarına geçişi teşvik etmek amacıyla elektrikli otomobil satın alımına 3.750 sterline kadar sübvansiyon sağlamaya devam ediyor.