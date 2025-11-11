Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?

Elektrikli araç pazarı son zamanlarda art arda gelen karamsar haberlerle sarsıldı . Federal yakıt ekonomisi standartlarının fiilen sona ermesi ve 7.500 dolarlık federal vergi indiriminin kaldırılması, talebin artmasıyla rekor seviyedeki üçüncü çeyrek satışlarının ardından Ekim ayında yeni elektrikli araç satışlarını düşürdü . Uygun fiyatlılık baskısı genel otomotiv sektörünü etkilemeye devam ederken, ikinci el elektrikli araçlar yeni bir yükseliş trendi olarak ortaya çıkıyor ve üçüncü çeyrekte tüm güç aktarma organları arasında en hızlı satılan ikinci el araçlar haline geliyor.

KULLANILMIŞ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR NEDEN ŞU ANDA BU KADAR POPÜLER?

Kullanılmış bir aracın Amerikan bayilerinde beklediği ortalama gün sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 37 günden, bu yılın aynı döneminde 41 güne yükseldi. Bunun nedeni, üç yaşındaki kullanılmış araçların bile şu anda inanılmaz pahalı olması ve ortalama işlem fiyatının yıllık bazda %5 artarak 31.067 dolara ulaşması. Faiz oranlarının da yüksek olması işleri zorlaştırıyor.

Daha uzun satış penceresi, alıcıların daha seçici hale geldiğini, kullanılmış araç fiyatlarının yüksekliğini yeni araç teşvikleriyle karşılaştırdığını gösteriyor. Bu değişim, segmentler genelinde bayi cirosunu yeniden şekillendirmeye devam ediyor.

Ancak, üç yıllık elektrikli araçlar üçüncü çeyrekte bayilerde ortalama sadece 34 gün kaldı ve yaklaşık 35.000 mil yol kat etmiş araçların ortalama işlem fiyatları 30.000 doların altında kaldı. Buna karşılık, hibrit araçlar 40 gün, benzinli araçlar 43 gün ve PHEV'ler ise alıcı bulmadan önce 47 gün bayilerde kaldı.

Bu arada, kullanılmış elektrikli araçlar piyasadaki en güçlü değer tekliflerinden birini sunuyor. Orijinal tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıyla karşılaştırıldığında, birçoğu önemli ölçüde değer kaybetti ve alıcılara yeni modellerin çok altında fiyatlarla gelişmiş teknoloji ve performansa erişim sağladı. Birçok yönden, kullanılmış elektrikli araç alıcıları yalnızca bir nesil önceki teknolojiyi benimsiyor. Buna karşılık, yeni elektrikli araç alıcıları, her yıl hızla gelişen modeller için hala yüksek fiyatlar ödeme riskiyle karşı karşıya.

Tesla Model S, üçüncü çeyrekte en hızlı satılan ikinci el elektrikli araç oldu ve sadece 21 günde ortalama 44.621 dolarlık bir fiyatla satışa sunuldu. Bu, üç yıllık amortismanının tam 70.763 dolar olduğu anlamına geliyor.

En çok satan ikinci üç yıllık kullanılmış elektrikli araç , yalnızca 24 günde ortalama 24.447 dolara satılan Model 3 oldu. Kullanılmış Model Y ise yeni alıcılar bulmak için 26,3 gün harcadı ve ortalama 27.624 dolara satıldı.

Diğer ucuz ikinci el üç yıllık elektrikli araçlar arasında Hyundai Ioniq 5 (23.964 $), Ford Mustang Mach-E (26.920 $) ve Kia EV6 (24.447 $) yer alıyor. Üçüncü çeyrekteki en çok satılan 20 üç yıllık ikinci el aracın yarısı elektrikli veya hibrit araçlardan oluşuyordu.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde, agresif teşvikler ve 7.500 dolarlık federal vergi indirimiyle desteklenen son yıllardaki rekor satış rakamları sayesinde, üç yıllık elektrikli araç dalgası ikinci el pazarına geri dönecek. Bu araçların çoğu kiralıktı, yani yakında ikinci el araç arzına geri dönecekler.

Bu, alıcıların uygun fiyatlı, yüksek teknolojili modellere erişebilmesiyle birlikte, elektrikli araç ekosistemi için genel bir kazanç. Aynı zamanda, otomobil üreticileri yeni modellerin maliyetlerini düşürmek ve ivmeyi sürdürmek için çabalamaya devam ediyor. Kiralama anlaşmalarında sonsuza dek para kaybetmeye devam edemezler.

DÜŞÜK KİLOMETRELİ KULLANILMIŞ BİR ELEKTRİKLİ ARAÇ ALIR MISINIZ?

Uygun fiyatlı yeni elektrikli araçlar yolda. Ancak bu kategori tam anlamıyla rekabetçi hale gelmeden önce, eski kiralama sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte kullanılmış elektrikli araç pazarı çok daha cazip görünüyor.

Rekabetçi bir fiyata sahip olsalardı, ikinci el bir Tesla Model 3 veya Hyundai Ioniq 5 alır mıydınız? Bir elektrikli araçta hangi tehlike işaretlerini ararsınız ve hangi ödünleri vermeye razısınız?