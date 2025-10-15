145 yıllık geçmişe sahip bir otomobil üreticisi küllerinden doğuyor

Şirketin kurucusu Victor Muller, markanın fikri mülkiyet haklarını güvence altına aldı ve bundan sonra "el yapımı süper spor otomobiller üretmeye odaklanacak".

Spyker ilk olarak 1999 yılında Muller tarafından yeniden canlandırıldı, ancak on yıl sonra Saab'ın başarısız bir devralımı, şirketi 2014 sonlarında finansal yeniden yapılandırmaya zorladı. Faaliyetler 2015 yılı sonunda yeniden başladı ve bir yıl sonra Cenevre Otomobil Fuarı'nda C8 Preliator tanıtıldı.

Ancak işler uzun sürmedi. 2021 yılına gelindiğinde yatırımcıların yatırımları sonuçsuz kaldı ve Muller tekrar iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.

Bu durum, Muller ile alacaklılar arasında uzun bir hukuk mücadelesine yol açtı ve artık çözüldü. Sosyal medya paylaşımına göre, tüm fikri mülkiyet hakları ve Spyker ticari markaları tamamen serbest bırakıldı.

Spyker, yeniden canlanmasına ilişkin daha detaylı planları yakında açıklayacak. Muller'in şirketin geleceğinde nasıl bir rol oynayacağı henüz belli değil.

Şirket, başlangıçta 1880 yılında çeşitli ulaşım ürünleri üretmek amacıyla kuruldu, ancak şirket 1926 yılında faaliyetlerini durdurdu.

Spyker, arabalardan uçaklara kadar her şeyi üretti ve uçaklar, Muller'in yüzyılın başında yarattığı yeni Spyker'ı büyük ölçüde etkiledi.

Spyker, Saab anlaşmasından önce hiçbir zaman büyük bir başarı elde edememiş ve yeterince zorluk çekmişti. Ayrıca dünyanın başka bir özel otomobil üreticisine hazır olup olmadığını da bilmiyoruz.

Koenigsegg ve Rimac gibi otomotiv devlerinin ürettiği yüksek fiyatlı, yüksek performanslı, düşük hacimli otomobillerden bolca bulunuyor.

C8 Preliator on yıllık bir fikir ve Spyker'ın öne çıkıp alıcıları cezbetmek istemesi halinde yeni bir ürün serisine ihtiyacı olacak.