Ankara'da lisede skandal görüntüler: Öğrenciler öğretmenine zorbalık yaptı!

Yayınlanma:
Ankara'da bir lisede, öğrencilerin öğretmenlerine zorbalık yaptığı görüntüler sosyal medyada yayılmasının ardından geniş çaplı tepkiye neden oldu. Okul yönetiminin soruşturma başlattığı belirtilirken MEB’in ise soruşturma başlatmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Ankara'da bir lisede, öğrencilerin sınıfta öğretmenlerine karşı zorbalık içeren davranışlarda bulunduğu ve alay ettiği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntüler yayılmasının ardından, eğitim camiası ve veliler başta olmak üzere geniş çaplı bir kesim arasında büyük tepkiye neden oldu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Olayla ilgili olarak okul yönetiminin soruşturma başlattığı ileri sürüldü. Ayrıca, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de konuya ilişkin inceleme başlatmasının gündemde olduğu belirtildi. Ancak, henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜLER GENİŞ ÇAPLI TEPKİLERE YOL AÇTI

Sosyal medyada yayılan görüntüler, öğretmenlere yönelik saygısız davranışların kınanması ve olayın tüm yönleriyle araştırılarak gerekli idari işlemlerin yapılması yönünde çağrılara yol açtı. Yetkililerin konu hakkında resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

