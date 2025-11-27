Okul çıkışında bıçaklı saldırıya uğramıştı: Lise öğrencisi korku dolu anları anlattı

İstanbul’un Güngören ilçesinde iki lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı. Olay, 24 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Tozkoparan Mahallesi’ndeki Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşandı.

İddiaya göre, 9’uncu sınıf öğrencileri Yağız U. ile M.D. okul içinde tartıştı. Daha önce de aralarında sorun bulunduğu belirtilen iki öğrenci, okul çıkışında yeniden karşılaşınca gerginlik yükseldi.

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D.’nin elindeki bıçakla Yağız U.’ya saldırdığı öne sürüldü. Yağız U. kolundan yaralanırken çevredeki öğrenciler ve vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri okul çevresinde inceleme yaptı.

Güngören'de liselilerin kavgasında ortalık kan gölüne döndü

KAVGA ANI KAMERADA

Olay anına ilişkin cep telefonu görüntülerinde, iki öğrencinin okul önünde birbirine saldırdığı, arbede sırasında Yağız U.’nun kolundan bıçaklandığı görülüyor.

SERBEST BIRAKILDI

Bıçaklı saldırgan M.D., olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken saldırganın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

"BÜTÜN PARAMI ALDILAR"

Kolundan ve karnından bıçaklanan 14 yaşındaki lise öğrencisi Yağız Ü.'nün ise hastanede tedavisi devam ediyor. Yağız Ü., "Ben durağa doğru gidiyordum. Arkamda 15-20 kişi geldi. Birisi bana 'arkana bak' dedi. Bana daldılar. 4-5 kişi beni yumruklarken oyaladılar beni. Fark etmeden M. geldi arkamdan. Elinde bıçak vardı. 10-15 kez savurdu. Ben de kendimi savunmaya çalıştım. Birisi sol ayağıma geldi. Ayağımı basamıyorum. Sağ koluma geldi. Atar damarları kesmiş. Kıpırdamıyor, 3 ay boyunca böyle kalacağım. Bunu yapanlar okul arkadaşlarım, aynı sırayı paylaştık. Okulda hep haraç falan istiyorlardı. Okula bıçak getiriyorlardı. Bütün paramı aldılar. Kredi kartlarımı, cüzdanımı her şeyimi aldılar, hiçbir şey bırakmadılar. Tehdit ettiler. 'Biz seni almasını biliriz' dediler. İttiler, vurdular. Pazartesi günü de bıçakladılar" ifadelerini kullandı.