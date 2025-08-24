Zelenski'den Rusya çağrısı

Yayınlanma:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ‘barışa yönelik hiçbir niyet göstermediğini’ söyleyerek, Rusya'ya baskı uygulanması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollanda'da geçici hükümeti Başbakanı Dick Schoof ile görüştüğünü ve görüşmede Rusya-Ukrayna barışına yönelik diplomatik çabaları ele aldıklarını bildirdi.

"BARIŞA YÖNELİK NİYET GÖSTERMİYOR"

Zelenski, Rusya'nın ‘barışa yönelik hiçbir niyet göstermediğini’ kaydederek, tutumunu değiştirmesi için Rusya'ya baskı uygulanması gerektiğini aktardı. Zelenski ayrıca Ukrayna ile Hollanda arasında savunma alanındaki ortak imalat projelerini görüştüklerini vurguladı.

