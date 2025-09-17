Zelenski: Savaşın Ukrayna’ya yıllık maliyeti 120 milyar dolar

Zelenski: Savaşın Ukrayna’ya yıllık maliyeti 120 milyar dolar
Yayınlanma:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Ukrayna için yıllık maliyetinin 120 milyar dolar olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile Kiev’de yaptığı ortak basın toplantısında, savaşın maliyetinin 120 milyar dolara ulaştığını söyledi. Zelenskiy, “A planı bu savaşı bitirmek, B planı ise 120 milyar dolar bulmak” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev’e resmi ziyarette bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenski, NATO’nun “Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)” programı kapsamında 2 milyar dolardan fazla yardım aldıklarını belirterek, “Ekim ayında ilave fon gelecek, bu rakam 3,5 hatta 3,6 milyar dolara çıkacak” dedi.

ABD üretimi silahların yer aldığı pakette Patriot füzeleri ve HIMARS roket sistemleri için mühimmatın bulunduğunu kaydeden Zelenski, savaşın Ukrayna için yıllık maliyetinin 120 milyar dolara ulaştığını vurguladı. Zelenski, “Ukrayna’nın bütçesi 60 milyar doları karşılıyor. Önümüzdeki yıl için bir 60 milyar dolara daha ihtiyacımız olacak. A planı savaşı sonlandırmak, B planı ise 120 milyar dolar bulmak” diye konuştu.

AP Başkanı Metsola ise Rusya’nın saldırılarını artırdığına dikkat çekerek, Kiev’deki hükümet binalarının ve ABD delegasyonu binasının hedef alındığını, ayrıca Rus İHAlarının Polonya ve Romanya hava sahasını ihlal ettiğini söyledi.

“Rus emperyalizminin bedelini masum Ukraynalılar ödüyor” diyen Metsola, Avrupa’nın desteğinin süreceğini belirtti. Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde çalıştığını aktaran Metsola, AB’nin Rus petrolü kullanımına tamamen son vermeyi hedeflediğini de ifade etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dünya
