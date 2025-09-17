Trump’a suikastın arkasındaki devlet başkanını açıkladı: Milletvekilinden flaş iddia

Trump’a suikastın arkasındaki devlet başkanını açıkladı: Milletvekilinden flaş iddia
Yayınlanma:
Ukrayna milletvekili Artem Dmitruk, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski rejiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında suikast girişiminde ve ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'ün yakın zamanda öldürülmesinde parmağı olduğunu iddia etti.

Rusya devlet haber ajansı TASS için bir yazı kaleme alan Dmitruk, Trump’ın başkanlık seçimleri öncesi dönemde kulağını mermini sıyırdığı ve Trump müttefiki aktivist Charlie Kirk’ün öldürüldüğü suikast girişimlerinin arkasında Ukrayna lideri Zelenskiy rejiminin olduğunu iddia etti.

“Bunu tüm sorumluluğumla söylüyorum. Zelenski’nin, Trump'ın hayatına kast edilen suikast girişiminde ve Charlie Kirk'ün öldürülmesinde hem ideolojik hem de pratik olarak parmağı var.”

Dmitruk’a göre Kiev’deki Zelenskiy rejimi “Ukrayna'daki sıradan bir vatandaştan ABD başkanına kadar” herkesi öldürebilecek kapasitede.

Ukrayna'daki siyasetçi suikastına ilişkin 1 kişi yakalandıUkrayna'daki siyasetçi suikastına ilişkin 1 kişi yakalandı

TRUMP İKİ GİRİŞİMDEN KURTULMUŞTU

Trump, bir yıldan kısa bir sürede iki suikast girişiminden kurtuldu. İlki, geçen temmuz ayında Pennsylvania'da düzenlenen seçim mitinginde, bir keskin nişancının kurşununun politikacının kulağını sıyırmasıyla gerçekleşti. Ardından, Ukrayna yardımlarının artırılmasını savunan bir kişi, Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinin yakınında ateş açtı.

ABD’yi sarsan suikastın yankıları sürüyor: Şüpheli için istenen ceza ortaya çıktıABD’yi sarsan suikastın yankıları sürüyor: Şüpheli için istenen ceza ortaya çıktı

TRUMP MÜTTEFİKİ KIRK SUİKASTI ABD'Yİ SARSTI

31 yaşındaki Kirk, 10 Eylül'de Utah'ın Orem kentindeki üniversitede yaptığı konuşma sırasında vurularak öldürüldü. Aktivist, Başkan Donald Trump'ın ve İsrail’in destekçisiydi. Bazı kaynaklara göre Kirk, son başkanlık seçimlerinde Trump'ın zaferine önemli katkıda bulunmuştu. Kirk, Amerika'nın Ukrayna'ya askeri yardımına defalarca karşı çıkmıştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Dünya
Trump’a İngiltere ziyaretinde pedofil Epstein şoku
Trump’a İngiltere ziyaretinde pedofil Epstein şoku
Trump sorunu doğum günü kutlamasında çözdü
Trump sorunu doğum günü kutlamasında çözdü