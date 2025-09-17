ABD’yi sarsan suikastın yankıları sürüyor: Şüpheli için istenen ceza ortaya çıktı

Şüpheli Tyler Robinson hakkında istenen cezayı duyuran Utah Eyalet Başsavcısı Jeff Gray, düzenlediği basın toplantısında, Kirk'ü öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Robinson'a yönelik resmi suçlamaları paylaştı.

3 SUÇTAN YARGILANACAK

Gray, Kirk'ün katil zanlısı Robinson'un kasten ve bilerek adam öldürmekten "ağır cinayet" ile suçlandığını, ayrıca yaralamaya yönelik silah kullanma ve adaleti engelleme suçlarıyla yargılanacağını açıkladı.

İDAM CEZASI İSTENİYOR

Başsavcı Gray, Robinson hakkında idam cezası talep ettiklerini, bu kararı ciddiyetle düşünerek aldıklarını ve zanlının kefalet hakkı olmadan yargılama boyunca tutuklu kalmaya devam edeceğini belirtti.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail’in Gazze’deki soykırımına verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramış, hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Tyler Robinson, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmıştı. Robinson, "ağır cinayet" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kirk'ün ölümünün ardından sosyal medyadaki paylaşımlarında saldırıyla alay eden veya saldırıyı kutlayan bazı pilotlar, sağlık çalışanları, öğretmenler ve bir Gizli Servis personelinin işten çıkarıldığı belirtilmişti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de bu kişileri hedef göstererek görenlerin bunları çalıştıkları kuruma ihbar etmesi gerektiğini söyledi.