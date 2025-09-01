Ukrayna'daki siyasetçi suikastına ilişkin 1 kişi yakalandı

Ukrayna'da eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy suikastıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından, eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy suikastına ilişkin açıklamada bulundu.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Zelenskiy, Ukrayna İçişleri Bakanı Igor Klimenko ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Korgeneral Vasil Malyuk'un, Parubiy suikastıyla bağlantılı bir şüpheliyi yakaladığını bildirdi.

Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Zelenskiy, mevcut bilgilerin kamuoyuna açılmasına yönelik talimat verdiğini aktardı.

Bir başka paylaşımında ise şüphelinin ilk ifadesini verdiğini belirten Zelenskiy, çalışmalara katkıda bulunan tüm personele teşekkürler ettiği ifade edildi.