Şara takım elbisesini çıkardı askeri kıyafetle namaz kıldırdı

Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Esad'ın devrilişinin yıl dönümünde, Emevi Camisi'nde sabah namazı kıldırdı.

Geçen yıl Şam'a girdiği askeri kıyafetle camiye gelen Şara'ya, Dışişleri Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu bazı bakanlar da eşlik etti.

Şara, Suudi Arabistan'da Esad'ın devrilişinin yıl dönümü nedeniyle camiye takdim edilen Kabe örtüsünden alınan ve üzerine Kur’an-ı Kerim ayetleri işlenen hediyeyi açtı.

Şara, Suriye genel seçimlerinin tarihini açıkladı

KUTLAMA YAPILACAK

Daha sonra halka hitaben yaptığı konuşmada, Kabe örtüsünden bir parçanın Emevi Camisinde bulunmasını istediğini belirten Şara, "Böylece Mekke-i Mükerreme'den Şam diyarına uzanan sevgi ve kardeşlik bağları güçlenmiş oluyor" dedi. Namaz çıkışında tekbirler getiren Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Şara'yı selamladı.

Öte yandan, devrik rejimin yıkıldığı gün olan 8 Aralık’ın ülke genelinde Ulusal Bayram ilan edilmesi kapsamında çeşitli illerde kutlama hazırlıkları sürdüğü belirtildi.

Şam'da Mezze Bulvarı’nda askeri geçit töreni yapılması beklenirken, Emevi Meydanı'nda kutlamalar için platformlar kurulduğu ifade edildi.