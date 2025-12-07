Şara, Suriye genel seçimlerinin tarihini açıkladı

Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar’ın başkenti Doha’da "Adalet Eylemde: Vaatlerden İlerlemeye" temasıyla düzenlenen 23. Doha Forumu’nda konuştu. Şara, geçiş dönemindeki gelişmeleri aktarırken İsrail’in 8 Aralık 2024’ten bu yana Suriye’ye binin üzerinde hava saldırısı ve yüzlerce kara ihlali gerçekleştirdiğini belirtti. Şam kırsalındaki Beyt Cin’de çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği son saldırıyı hatırlattı.

"İSRAİL İŞGAL ETTİĞİ BÖLGELERDEN ÇEKİLMELİ"

Suriye’nin uluslararası aktörlerle birlikte İsrail’in 8 Aralık sonrası işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için çalıştığını ifade eden Şara, bu talebin geniş bir uluslararası destek gördüğünü söyledi.

ABD’nin de müzakerelerde yer aldığını dile getiren Şara, 1974’teki anlaşmanın yarım asır sürdüğünü hatırlattı ve İsrail’in talep ettiği silahtan arındırılmış bölgenin güvenliğinin kim tarafından sağlanacağına ilişkin soru işaretlerinin müzakereleri zorlaştırdığını söyledi.

"TEHLİKELİ BİR SÜRECE SÜRÜKLENEBİLİRİZ"

Şara, İsrail’in güvenlik endişelerini gerekçe gösterdiğini ancak bölgede ordu ve asayiş güçleri olmadan bir güvenlik mimarisinin mümkün olmadığını belirtip, "Silahtan arındırılmış bölgelere ilişkin anlaşmalar ya başarılı olur ya da olmaz; bu da bizi tehlikeli bir sürece sürükleyebilir" ifadelerini kullandı.

SEÇİM TAKVİMİ: DÖRT YIL SONRA SANDIK

Beş yıllık geçiş döneminin işlediğini belirten Şara, dört yıl sonra mutlaka genel seçimlere gidileceğini duyurdu. Geçici anayasal düzenlemeyle kendisine verilen beş yıllık yetkiyi hatırlatırken, ülkenin geleceğinin 'kişilere değil kurumlara dayalı bir yönetim modeli' ile inşa edildiğini vurguladı.

Halk Meclisi seçimlerinin geçiş sürecine uygun şekilde yapıldığını söyleyen Şara, "Suriye seçimlere dayalı, kurumlar üzerinden inşa edilen bir ülke olacak" dedi.

"SURİYE EN İYİ KOŞULLARINA DOĞRU İLERLİYOR"

Uzun yıllar izolasyon ve ekonomik baskı altında kalan ülkenin yeni bir döneme girdiğini belirten Şara, milyonlarca insanın sokaklarda 'devrik rejimin gitmesini kutladığını' dile getirdi.

Ekonomik toparlanmanın önemine işaret eden Şara, ABD ile Sezar Yasası yaptırımlarının kaldırılması için temasların sürdüğünü, Trump yönetiminden bu konuda destek aldıklarını söyledi.