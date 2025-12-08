Musk’tan Avrupa’ya Nazi göndermesi:

Avrupa Komisyonu'nun, platforma şeffaflık kurallarını veya Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası kestiğini duyurmasının ardından dün X ürün yöneticisi Nikita Bier, "Reklam hesabınız sonlandırıldı" diye yazdı.

Bier, AB hesabından yayınlanan bir gönderinin "kullanıcıları video olduğunu düşünmeye yönlendirdiğini ve erişimini yapay olarak artırdığını" söyledi. Dpa'nın haberine göre, Avrupa Komisyonu hesabı ve gönderileri hala görünür durumda.

Bu arada teknoloji milyarderi Musk, "Avrupa halkına zulmeden zalim, seçilmemiş bürokrasiye" karşı düşmanlığını dile getirmeye devam etti.

Musk, Avrupa Birliği'ni Dördüncü Reich olarak adlandıran bir kullanıcı yorumunu, AB bayrağının soyularak altında gamalı haç bulunan Nazi bayrağının ortaya çıktığı bir görselle paylaştı.

AB, Cuma günü yaptığı açıklamada, platformun kullanıcıları yanıltması, araştırmacılardan veri saklaması ve platformda gösterilen reklamları şeffaf bir şekilde belgelememesi nedeniyle para cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Komisyon, para cezasının ihlalle orantılı olduğunu belirtti. Musk, X'e AB'nin feshedilmesi çağrısında bulunarak yanıt verdi.

Musk, AB'nin lağvedilmesi ve egemenliğin tek tek devletlere iade edilmesi gerektiğini, böylece hükümetlerin vatandaşlarını daha iyi temsil edebilmesi gerektiğini söyledi.

Tesla CEO'su X platformunda, "AB bu akıl almaz cezayı sadece X'e değil, bizzat bana da uyguladı ki bu daha da akıl dışı. Bu nedenle, yanıtımızın sadece AB'ye değil, aynı zamanda bana karşı bu eylemi gerçekleştiren kişilere de yöneltilmesi uygun görünüyor" diye yazdı.

Bu cümle, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da tepkisine yol açarak, bunu "tüm Amerikan teknoloji platformlarına ve Amerikan halkına bir saldırı" olarak nitelendirdi.