Zayıf insanlar hastalığı daha şiddetli geçiriyor

Araştırma, Japonya Sağlık Güvenliği Enstitüsü Klinik Bilimler Merkezi'ndeki bir grup tarafından yürütüldü. Araştırma, 2020'den 2022'ye kadar herhangi bir zamanda hastaneye yatırılan 46.000'den fazla COVID-19 hastasını kapsadı.

1,74 KAT DAHA FAZLA

Grup, semptomların ciddiyeti ile boya göre hesaplanan bir ağırlık ölçüsü olan BMI (vücut kitle indeksi) arasındaki ilişkiyi inceledi. Buna göre Vücut Kitle Endeksi (BMI) 18,5'in altında olan kişiler zayıf kabul edildi.

Araştırma, zayıf hastaların normal kilolu hastalara göre ölme veya ventilatör veya ECMO kalp-akciğer makinesine ihtiyaç duyma olasılığının 1,74 kat daha fazla olduğunu gösterdi.

ÖLÜM OLASILIĞI İNCELENDİ

Araştırmacılar sadece ölüm olasılığını incelediğinde, bu risk 1,89 katına çıktı.

Yaşa göre, riskler özellikle 20 ila 64 yaş arasındaki zayıf hastalar arasında yüksekti. Yani, normal kilolu hastalarla karşılaştırıldığında, şiddetli semptomlara yakalanma olasılıkları 2,37 kat, ölüm olasılıkları ise 5,75 kat daha yüksekti.

ZAYIFLARA UYARI

Araştırma ekibini yöneten Matsushita Yumi, birçok çalışmanın obez kişilerin şiddetli semptomlar geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdiğini söyledi. Ancak, zayıf kişiler üzerinde çok az araştırma yapıldığını belirtti.

Matsushita, zayıf kişilere maske takmak ve ellerini yıkamak gibi enfeksiyon önleme tedbirlerine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

FARKINDALIK ÇAĞRISI

Ayrıca, tıp uzmanlarına zayıf kişilerin de şiddetli semptomlar yaşayabileceği konusunda farkındalıklarını korumaları için çağrıda bulundu.