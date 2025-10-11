Japonya 'altın humması'na tutuldu

Japonya’da altın fiyatlarının ons başına 4.000 doları aşması, Tokyo’nun Ginza sokaklarında tarihi bir hareketliliği tetikledi. 1980’leri anımsatan bu “altın çılgınlığı” kapsamında, fiziki altın almak isteyen yatırımcılar uzun saatler boyunca kuyrukta bekliyor. Ülkenin önde gelen değerli maden satıcısı Tanaka Kikinzoku, küçük külçelerin satışını geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

FİZİKİ PİYASALARDA KITALIK YAŞANIYOR

Japonya’daki altın talebi, küresel ölçekteki yükseliş trendinin bir parçası olarak görülüyor. Merkez bankaları ve kurumsal oyuncular (Tether gibi) tonlarca altın alımı gerçekleştirirken, fiziki piyasalar kıtlıkla karşı karşıya kaldı. Gümüş fiyatları da ons başına 48 doları aşmasına rağmen alımlar hız kesmiyor. Uzmanlar, “Bu bir başlangıç, asıl yükseliş henüz gelmedi” diyerek yatırımcıları uyarıyor.

KÜLÇE SATIŞLARI GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Yoğun talep nedeniyle Tanaka Kikinzoku, 5, 10 ve 20 gramlık külçelerin satışını askıya aldı. Tokyo’nun Ginza semtindeki mağaza önünde ise beş saatlik kuyruklar oluştu. 50 gram ve üzeri külçeler hâlâ satışta olsa da stokların ne kadar süreceği belirsiz.

Değerli madenler analisti Mike Maloney, “Kuyruklar kısa başladı ama giderek sokağın etrafını sardı. Bu, 1980’deki panik alımlarını birebir andırıyor” dedi.

DÜNYAYA YAYILAN TALEP DALGASI

Nefes'in aktardığına göre, Japonya’daki altın talebi, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki yatırımcıların benzer eğilimleriyle paralel seyrediyor. Gümüş ve altın külçe/sikke piyasalarında fiziki kıtlık yaşanıyor, primler hızla yükseliyor.

PARA BİRİMLERİNE GÜVEN AZALIYOR

Uzmanlara göre bu artış, enflasyon, borç krizi ve küresel ekonomik belirsizlikler karşısında itibari para birimlerine olan güvenin zayıfladığını gösteriyor. Altına yönelim sadece bireysel yatırımcılarla sınırlı değil; Tether, 2025’in ilk yarısında bilançosuna 19 ton altın ekledi. Bunun 15 tonu ikinci çeyrekte gerçekleşti ve Çin Merkez Bankası’nın alımlarıyla paralellik gösterdi.

Tokyo merkezli finans dergisi Kobayashi Letter ise, dünya merkez bankalarının son 28 ayın 27’sinde net altın alıcısı konumunda olduğunu belirterek, bu eğilimin kalıcı olduğunu vurguladı.

Maloney, “Bu bir geçici dalga değil, uzun vadeli bir dönüşüm. Paraya olan güven azaldığında, altın tek güvenli liman haline gelir” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR REKOR KIRSA DA TALEP AZALMIYOR

COMEX vadeli işlemler piyasasında altın fiyatı 4.000 doların üzerine çıkarak güçlü bir yükseliş sinyali verdi. Gümüş ons başına 48 doları aştı, ancak alımlar hız kesmedi.

Asya’nın önde gelen değerli maden satıcılarından BullionStar, “Müşteriler fiyat artışına rağmen agresif alım yapıyor. Kimse geri çekilmeyi beklemiyor, herkes fiziki varlık güvenliğini tercih ediyor” açıklamasını yaptı.

STAR WARS GALASI BENZETMESİ

Japonya, 1970’lerin sonunda da benzer bir altın talebi yaşamıştı. O dönemde Time dergisi, kuyrukları “Star Wars galası kalabalığına” benzetmişti. Bugünün alıcıları ise heyecandan çok ekonomik belirsizlik nedeniyle hareket ediyor.

Yatırımcı Simon Mikhailovich, durumu şöyle özetliyor: “Altını daha pahalıya alanlar, gemi batarken cankurtaran sandalına binmekten pişman olmaz. Mesele fiyattan çok hayatta kalmak.”

ALTIN, PARA BASMA İMKÂNI OLMAYAN TEK GÜVENLİ LİMAN

Maloney’ye göre, bir sonraki aşamada altın bozdurma dükkanları artacak; ancak bu kez alıcı çok, satıcı az olacak. Maloney, “Yen basabilirsiniz, dolar basabilirsiniz ama altın basamazsınız” ifadelerini kullandı.