Yunan polisinden çiftçilere biber gazlı müdahale

Yunan polisinden çiftçilere biber gazlı müdahale
Yayınlanma:
Yunanistan’da yaklaşık bir haftadır süren çiftçi eylemlerinde polis, havalimanı yolunu trafiğe kapatmak isteyen çiftçilere biber gazıyla müdahale etti.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Selanik ve Halkidiki bölgelerinden traktörleriyle gelen çiftçiler, Makedonya Havalimanı yolunda ilerlerken polis bariyerleriyle karşılaştı.

Güvenlik güçleri, çiftçilerin yolu trafiğe kapatmalarını önlemek amacıyla biber gazı kullandı. Bölgede kısa süreli arbede yaşandı.

Havalimanı bağlantı yollarında yoğun trafik oluşurken, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

yunan-polisinden-ciftcilere-biber-gazli-mudahale-2.jpg

ÇİFTÇİLER GECİKEN ÖDEMELERDEN ŞİKAYETÇİ

Yunanistan genelinde eylem yapan çiftçiler, zaman zaman şehirler arası otoyolları ve sınır kapılarını kapatıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Dünya
