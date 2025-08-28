Yolcuları ihbar eden görevlilere para ödenecek

Avrupa’nın en ucuz havayolu şirketlerinden Ryanair her bilete dahil olan kişisel eşyaların boyutlarının 40 x 30 x 20 cm'yi aşmaması politikası kapsamında bavulu kuralı ihlal eden yolcuları tespit eden kapı görevlilerine ödeyeceği ücreti artıracak.

Bagajlara sıkı kısıtlamalar uygulamasıyla bilinen Ryanair, standart ücret kapsamında, yolcuların önlerindeki koltuğun altına sığması gereken küçük bir kişisel eşya taşımalarına izin verirken, daha büyük kabin bagajları için ek ödeme istiyor.

BAGAJ BAŞINA 120 TL ÖDENECEK

Havayolunun belirlediği boyutları aşan büyük boyutlu bagajlar, genellikle kapıda yüksek cezalarla sonuçlanıyor ve bu ücretler bazen bilet ücretinin kendisini bile aşabiliyor. Daha önce, kapı görevlilerine her büyük boy bagaj için 1,50 euroya (71,83 TL) ödeniyordu, ancak şimdi bu miktar 2,50 euroya (119,44 TL) yükselecek.

Ayrıca, önceki aylık 80 euro sınırlaması artık tamamen kaldırılıyor. Bunun, çalışanları büyük boyutlu bagajları aktif olarak takip etmeye daha fazla teşvik edeceği ve böylece daha fazla yolcunun ilgili cezaları ödemesini sağlayacağı öngörülüyor.

‘O ÇANTALARDAN KURTULMAMIZ GEREKİYOR’

Bu, havayolu şirketinin kamuoyunun gözünden uzak tutmak isteyebileceği bir “perde arkası” hamlesi gibi görünebilir, ancak Ryanair CEO'su Michael O'Leary bunun tam tersini yapıyor. The Independent’a konuşan yönetici şu ifadeleri kullandı:

“Ryanair yolcularının %99,9'u bagaj kurallarına uyuyor, sorun yok. (...) O %0,1'i ortadan kaldırmamız gerekiyor. O büyük çantalardan kurtulmamız gerekiyor. Herkes kurallara uymalı, o zaman sorun kalmaz, ama biz daha fazla insanı yakalamaya devam edeceğiz.”

BENZER UYGULAMALAR SEKTÖRDE GÖRÜLÜYOR

Ryanair, bagaj kurallarının uygulanmasına bağlı finansal teşvikler sunan tek havayolu şirketi değil. Rakip havayolu şirketi easyJet, Temmuz 2025'te benzer bir sistemi uygulamaya başladı ve uçağa binmeden önce tespit ettikleri her büyük boy çanta için yer personeline bonuslar sunuyor. Ryanair gibi easyJet de, sıkı kuralların uygulanmasının, düşük maliyetli havayolu operasyonlarının verimliliği için kritik öneme sahip olan dönüş sürelerini kısa tutmaya yardımcı olduğunu savundu.

AVRUPA’DA GİDEREK YAYGINLAŞIYOR

Bu yaklaşım, dakiklik ve ek gelirlerin sıkı politika uygulamalarıyla yakından bağlantılı olduğu Avrupa'daki bütçe havayollarında giderek yaygınlaşan bir eğilimi yansıtıyor. Rekabetin yüksek olduğu pazarlarda, uçağa biniş sırasında kazanılan her dakika, havayollarının uçak kullanımını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı oluyor. Personeli bagaj kurallarının uygulanmasında sorumluluk almaya teşvik etmek, havayolları tarafından, gecikmeleri azaltmanın ve çalışanları uyanıklıkları için ödüllendirmenin bir yolu olarak görülüyor.

Avrupa, bütçe havayollarının en başarılı olduğu bölgelerden birisi. Ancak dünya genelinde farklı pazar koşulları, bu kadar katı bir uygulamanın Avrupa'daki kadar kabul edilebilir olmayabileceği anlamına geliyor. Örneğin ABD'de, bütçe havayolları zaten genel olarak zor durumda, dolayısıyla büyük boyutlu bagajları agresif bir şekilde takip etmek marka imajını olumsuz etkileyebilir.

