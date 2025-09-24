Yemen’den İsrail’e İHA saldırısı: 4 kişi yaralandı

Yemen’den atıldığı belirtilen insansız hava aracı (İHA), İsrail’in güneyindeki Eylat kentine isabet etti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan açıklamada, patlayıcı yüklü İHA saldırısında dört kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, Yemen’deki İran destekli Husilerin gönderdiği İHA’yı engelleme girişimlerinin başarısız olduğunu açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İHA’nın sahile yakın bir alana düştüğü görüldü.

İSRAİL BÖLGEDE ALARM SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ

Bu saldırı, Husilerin İsrail’e yönelik son İHA hamlesi değil. Daha önce 7 Eylül’de gönderilen bir İHA, Ramon Havalimanı’na isabet etmiş ve bir kişinin hafif şekilde yaralanmasına yol açmıştı. İsrail yetkilileri, bölgede güvenlik önlemlerini artırarak benzer saldırılara karşı alarm seviyesini yükseltti.

O ANLAR KAMERADA

Yemen’den atıldığı belirtilen insansız hava aracının (İHA), İsrail’in güneyindeki Eylat kentine isabet etmesi kameralara yansıdı.

