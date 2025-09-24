Gazze'de 15 binden fazla hasta yardım bekliyor

Yayınlanma:
DSÖ, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de en az 15 bin 600 hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç yaşadığını duyurdu. Örgüt, bu hastaların 4 bine yakınının çocuk olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de en az 15 bin 600 hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Savaşın 18. ayında Gazze: Tarım alanlarının %80’i yok edildi çevresel hasarların bir kısmı geri döndürülemezSavaşın 18. ayında Gazze: Tarım alanlarının %80’i yok edildi çevresel hasarların bir kısmı geri döndürülemez

İsrail'in saldırdığı Gazze kentini 900 bin kişi terk etmediİsrail'in saldırdığı Gazze kentini 900 bin kişi terk etmedi

Gazze'de 3 bin 800'ü çocuk olmak üzere en az 15 bin 600 hastanın DSÖ'nün desteğiyle tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirten Ghebreyesus, bu kişilerin hayat kurtarıcı bakım almayı umut ettiğini kaydetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

