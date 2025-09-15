Yahudi oyuncu ödül törenine damga vurdu! Sahnede “Filistin’e özgürlük” diye haykırdı: Trump’ı yerden yere vurdu

ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Tören, “Televizyon dünyasının Oscar’ları” olarak değerlendirilirken Hacks dizisinde gösterdiği performansla “Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Yahudi aktris Hannah Einbinder’in konuşması törene damga vurdu.

İsrail sadece dakikalar verdi: Filistinliler binayı tahliye edebilmek için eşyalarını aşağı attı

“FİLİSTİNE ÖZGÜRLÜK” DİYE HAYKIRDI!

Ödülünü aldığı sırada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin’e ilişkin politikalarına tepki gösteren Einbinder, ödül konuşmasını “Filistin’e özgürlük. Kahrolsun ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza)” ifadeleriyle noktaladı. Einbinder, törenin ardından yaptığı açıklamada ise “Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, etnik-milliyetçi bir devletten tamamen ayrıdır” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun yakasında, Gazze’de ateşkes çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda sanatçının oluşturduğu Artist4Ceasefire hareketinin broşu olduğu görülürken insani yardım için Gazze’ye giden arkadaşlarının olduğunu ifade ederek yaşananların kendisini derinden etkilediğini vurguladı. Einbinder, İsrail’in uyguladığı soykırıma suç ortağı olan kurumlara karşı tavır almayı devam ettireceklerini belirtti.

İSRAİLLİ FİLM KURUMLARIYLA ÇALIŞMAYI REDDETTİLER!

Geçtiğimiz günlerde aralarında Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Javier Bardem ve Susan Sarandon gibi dünyaca ünlü oyuncular ve Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay ve Adam McKay’in de bulunduğu 4 binden fazla sanatçı, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini açıklamıştı.

