İsrail sadece dakikalar verdi: Filistinliler binayı tahliye edebilmek için eşyalarını aşağı attı

İsrail Gazze'de bugün 2 tane yüksek binayı vurdu. Sivillerin kaldığı ve yerinden edilenlerin çevresine çadır kurduğu binalar için tahliye uyarısı sadece dakikalar önce verildi. Binayı tahliye etmek isteyen Filistinliler mobilyalarını camdan aşağı attı.

İsrail ordusu, Gazze kentinde, çevresinde çadırların bulunduğu yüksek katlı "El-Kevser Kulesi" ve Mahna Kulesi’ni vurdu. Tahliye için çok kısa bir süre verilen Mahna Kulesi’nde yaşayan Filistinlilerin kaçabilmek için mobilayalarını camdan aşağı attığı görüldü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, çevresinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların bulunduğu çok katlı Kevser binasını hedef aldı.

İsrail, saldırıdan kısa bir süre önce binada ve çevre bölgelerde oturanlara tahliye uyarısında bulundu. Saldırı sonrasında binlerce Filistinli evsiz kaldı.

İSRAİL FİLİSTİNLİLERİ YERİNDEN EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla konut ve çok katlı binaları hedef alıyor.

İsrail'in abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde açlıktan ölenlerin sayısı artıyorİsrail'in abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde açlıktan ölenlerin sayısı artıyor

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'nde direnişi hedef aldığını belirterek, Filistinlilere yönelik soykırım ve zorunlu göç hedefiyle sistematik yıkımlarına devam ettiğini belirtti.

'DİRENİŞ BAHANE EDİLİYOR'

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden gün içerisinde yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kamuoyunu, direnişi hedef aldığı iddiasıyla yanılttığını, Filistinlilere yönelik soykırım ve zorunlu göç hedefiyle Gazze'deki kuleleri, yüksek katlı binaları, evleri, okulları ve sivil kurumları hedef almaya devam ettiğini kaydetti.

Gazze’de 24 saatte 68 can kaybı!Gazze’de 24 saatte 68 can kaybı!

Açıklamada, "İsrail işgal ordusunun yerel ve uluslararası kamuoyuna yönelik açıklamalarında izlediği yalan ve çarpıtma politikası" en sert şekilde kınandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 871 Filistinli hayatını kaybetti, 164 bin 610 kişi yaralandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi-AA

