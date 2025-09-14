Gazze’de 24 saatte 68 can kaybı!

Yayınlanma:
İsrail’in Gazze’ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 68 kişi hayatını kaybetti, 346 kişi yaralandı.

İsrail’in Gazze’ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 68 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 346 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in 18 Mart’ta ateşkesi bozmasının ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 321’e, yaralananların sayısının ise 52 bin 569’a ulaştığı belirtildi.

gazze-11zon.jpg

TOPLAM CAN KAYBI 64 BİN 871’E ULAŞTI

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 64 bin 871’e, yaralı sayısının ise 164 bin 610’a yükseldiği kaydedildi.

Kaynak:DHA

