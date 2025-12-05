ABD'den Pasifik'te bir saldırı daha: 4 ölü

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te yürütülen Güney Mızrağı Operasyonu’na ilişkin açıklamada bulundu.

SOUTHCOM, operasyonu yürüten görev gücünün, "Terör Örgütü" olarak belirlenmiş bir gruba ait tekneye uluslararası sularda ölümcül bir saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

"4 ERKEK NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla vurulan teknenin uyuşturucu taşıdığı ve Doğu Pasifik'te bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında ilerlediği ifade edildi.

SOUTHCOM, "Teknede bulunan 4 erkek narko-terörist öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.