Washington saldırısında çarpıcı detay! Saldırganın CIA için çalıştığı ortaya çıktı!

Bahsi geçen "Zero Unit" birimleri ABD'nin Afganistan'ı işgalinde acımasızlıkları ile tanınıyordu ve insan hakları grupları tarafından “ölüm mangaları” olarak adlandırılıyordu.

ABD merkezli the New York Times’ın haberine göre federal yetkililer tarafından 29 yaşındaki Rahmanullah Lakanwal olarak tanımlanan şüpheli, Afganistan’ın doğu eyaleti Khost'ta bir köyde büyüdü.

AFGANİSTAN’DA CIA İÇİN ÇALIŞIYORDU

Taliban'ın misillemesinden korktuğu için sadece Muhammed olarak tanıtılmak isteyen bir çocukluk arkadaşı, Lakanwal'ın akıl sağlığı sorunları yaşadığını ve biriminin neden olduğu kayıplardan rahatsız olduğunu söyledi.

Muhammed, “Bana ve arkadaşlarımıza, askeri operasyonlarının çok zor olduğunu, işlerinin çok zor olduğunu ve çok baskı altında olduklarını söylerdi” dedi.

Davayı bilen ve kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmayan üç kişiye göre, şüpheli Nisan ayında ABD hükümetinden sığınma hakkı aldı.

BIDEN DÖNEMİNDE ABD’YE GELDİ

Zero birimlerinin üyeleri, Ağustos 2021'de ABD birliklerinin kaotik bir şekilde çekilmesinin ardından Taliban'ın ülkeyi yeniden kontrol altına almasına olanak tanıyan Biden yönetimi altında ABD'ye yerleştirilen binlerce Afganistanlı arasındaydı. Federal yetkililer, Lakanwal'ın bu programın bir parçası olduğunu ve ailesiyle birlikte Washington eyaletine yerleştiğini söyledi.

ABD HÜKÜMETİ İLE ORTAK OLDUĞU İÇİN GETİRİLDİ

CIA direktörü John Ratcliffe yaptığı açıklamada, “Biden yönetimi, şüpheliyi 2021 yılının Eylül ayında ABD'ye getirmeyi, Kandahar'da ortak kuvvetlerin bir üyesi olarak CIA da dahil olmak üzere ABD hükümeti ile daha önce çalışmış olması nedeniyle haklı buldu” dedi ve sanığın “buraya gelmesine asla izin verilmemesi gerektiğini” ekledi.

ABD İLE İŞBİRLİĞİ ALTINDA SİVİLLERİ ÖLDÜRÜYORLARDI

Konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapma izni olmadığı için ismini vermek istemeyen bir Afgan istihbarat subayı, Lakanwal'ın Kandahar'da resmi olarak Afgan istihbarat servisinin bir parçası olan Zero Units'ın birinde görev yaptığını doğruladı. Bu birimler, Taliban üyesi olduğu şüphelenilen kişileri hedef alan gece baskınları için eğitilmişti ve insan hakları grupları tarafından sivillerin yaygın olarak öldürülmesiyle suçlanıyordu.

İstihbarat subayı, Lakanwal'ın kardeşlerinden birinin Kandahar'daki Zero Unit'in 03 olarak bilinen biriminde komutan yardımcısı olduğunu söyledi.

İŞLEDİĞİ SAVAŞ SUÇLARINDAN PİŞMAN OLMUŞ

Lakanwal'ın çocukluk arkadaşı Muhammed, onu en son 2021'de Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden birkaç hafta önce, Lakanwal'ın ikinci eşiyle evlenmek için Khost'a geldiğinde gördüğünü söyledi. Muhammed, Lakanwal'ın esrar içmeye başladığını ve düğünden birkaç gün sonra yeni karısından boşandığını söyledi. Muhammed, Lakanwal'ın kendisine “Kan, cesetler ve yaralıları gördüğünde buna tahammül edemediğini ve bunun zihninde büyük bir baskı yarattığını” söylediğini hatırladı.

TALİBAN’DAN ABD DESTEKLİ BİRİME TEPKİ

Taliban yetkilileri perşembe günü savaş sırasında Zero Units'in eylemlerini kınadı. Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar eyaletinde görevli Sediqullah Quraishi Badloon, ABD destekli hükümetin kaotik düşüşünün ardından grupları yağmalamakla suçladı.

Badloon, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, “Bundan sonra, daha iyi bir yaşam arayışıyla ABD'ye kaçtılar” dedi.

“Bu hainler hala Afgan halkının huzur içinde yaşamasına izin vermiyor.”

CIA SAVAŞ SUÇU İDDİASINI REDDETTİ

CIA, bu birimlerin acımasızlık iddialarını Taliban propagandasının sonucu olarak nitelendirerek reddetti. Mevcut ve eski yetkililer, bu birimlerin ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi. Bu birimler, hem ABD vatandaşlarının hem de Afgan ortaklarının havaalanına kaçarak ülkeden ayrılmalarına yardımcı oldu.