Trump, olaydan bu yana ilk kez canlı yayında yaptığı açıklamada, “Bahsettiğimiz muhafızlardan biri olan Batı Virginia'lı Sarah Beckstrom, çok saygın, genç, muhteşem bir insandı... O, az önce vefat etti. Artık aramızda değil” dedi.

DİĞER ASKERİN DURUMU KRİTİK

20 yaşındaki Beckstrom, Beyaz Saray yakınlarında hedefli bir saldırıda vurulan iki ulusal muhafız üyesinden biriydi. Başkana göre, diğer üye olan 24 yaşındaki Andrew Wolfe hala yaşam mücadelesi veriyor.

‘BABASI İYİLEŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL’ DEMİŞTİ

Beckstrom'un babası, günün erken saatlerinde New York Times'a yaptığı telefon görüşmesinde, kızının iyileşme ihtimalinin düşük olduğunu söylemişti. Gary Beckstrom, “Şu anda elini tutuyorum” dedi. “Ölümcül bir yara aldı. İyileşmesi mümkün değil.”

TRUMP KONUŞLANDIRMIŞTI

Beckstrom ve Wolfe, Trump'ın başkentteki suçla mücadele misyonu kapsamında Washington'a yüzlerce asker gönderen Batı Virginia Ulusal Muhafızları'na mensuptu.

Batı Virginia Valisi Patrick Morrisey, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda Beckstrom'un ölümünü doğruladı:

“Sarah, cesaretle, olağanüstü bir kararlılıkla ve eyaletine ve ülkesine karşı sarsılmaz bir görev bilinciyle hizmet etti. Hizmet çağrısına cevap verdi, isteyerek öne çıktı ve Batı Virginia Ulusal Muhafızlarının en iyilerini tanımlayan güç ve karakterle görevini yerine getirdi.”

Batı Virginia, Webster Springs'ten olan Beckstrom, Haziran 2023'te göreve başladı.

Beyaz Saray yakınlarında 2 ABD askeri vuruldu: 1 kişi gözaltında

NE OLMUŞTU

Silahlı saldırının hemen ardından Trump, Biden yönetimini Afganistan'dan gelen göçmenleri gerektiği gibi incelememekle suçlayarak suçu ona yükledi. Ayrıca, bu saldırının sığınma ve yeşil kart başvurularının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi için bir gerekçe olduğunu belirtti.

Trump ABD'yi sarsan saldırıya "terör" dedi: Saldırgan dünyadaki cehennemden geldi

Trump çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Şimdi Biden yönetimi altında Afganistan'dan ülkemize giren her bir yabancıyı yeniden incelemeliyiz ve buraya ait olmayan veya ülkemize fayda sağlamayan herhangi bir ülkeden gelen yabancıların sınır dışı edilmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalıyız” dedi. “Ülkemizi sevemiyorlarsa, onları istemiyoruz.”

Birkaç federal kurumun liderleri de göçmenlik incelemeleri yapma sözü verdi. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), Afgan vatandaşlarıyla ilgili tüm göçmenlik başvurularının işlenmesini durdurduğunu açıkladı.

Saldırıdan kısa bir süre sonra Trump, Washington DC'ye 500 kişilik Ulusal Muhafız birliği daha göndereceğini söyledi. Ek birliklerin nereden geleceği henüz belli değil.