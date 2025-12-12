Venezuela'da ABD-Rusya krizi: Putin araya girdi Trump 'saldıracağız' dedi

Venezuela'da ABD-Rusya krizi: Putin araya girdi Trump 'saldıracağız' dedi
Yayınlanma:
ABD-Venezuela krizinde, Venezuela açıklarında bir petrol tankerine ABD Ordusu tarafından el konulmasının ardından Beyaz Saray tankerdeki petrole el konulacağını açıkladı. Olayın ardından Rus lider Putin, Maduro’ya desteğini duyurdu. Trump ise destek duyurusunun ardından Venezuela’ya yönelik kara harekâtı gerçekleştireceklerini bir kez daha duyurdu.

ABD'nin Venezuela açıklarında bir “karanlık filo” tankerini durdurmasının ardından Nicolás Maduro üzerindeki diplomatik baskı artıyor. Trump gemiye el konulmasından bir gün sonra Venezuela’ya yönelik kara harekâtı tehdidini yineledi. Bütün bu süreç Rusya lideri Putin’in Maduro’ya destek açıkladığı dönemde yaşandı.

ABD PETROLE EL KOYACAK

Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin ele geçirdiği Skipper adlı petrol tankerini, askeri ve kolluk kuvvetlerinin Venezuela açıklarında gemiye çıkmasından bir gün sonra bir ABD limanına götüreceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump ise Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TRUMP’DAN BİR KARA SALDIRISI TEHDİDİ DAHA

Trump, "[Venezuela'dan] Uyuşturucu kaçakçılığına bakarsanız, deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yüzde 92 azalmış durumda. Artık karadan da [saldırılar] başlatacağız. Çok yakında karada da başlayacak" diye konuştu ancak detay vermedi.

Bu açıklama Trump’ın ABD’nin Venezuela’ya yönelik 2’nci somut kara harekâtı tehdidi oldu.

ABD Venezuela'ya giriyor! Trump resmen duyurdu: Karadan saldırılara başlayacağızABD Venezuela'ya giriyor! Trump resmen duyurdu: Karadan saldırılara başlayacağız

RUSYA İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEK

Öte yandan petrol tankerine el koyulmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Maduro’ya desteğini açıklamıştı. Putin, savunmaya ilişkin bir söz vermese de ekonomik ve enerji alanında desteğini sürdürmeyi taahhüt etti.

PUTIN’DEN MADURO'YA DESTEK

Rus lider perşembe günü Maduro'yu arayarak Rusya'nın mevcut Venezüella hükümetine desteğini “teyit etti”.

Venezuela gerilimi daha da tırmanıyor: ABD petrol tankerine el koydu!Venezuela gerilimi daha da tırmanıyor: ABD petrol tankerine el koydu!

Kremlin'in yaptığı açıklamaya göre Putin, Maduro'yu arayarak Venezuela halkına “dayanışma” duygularını ifade etti ve Karayip Denizi'ndeki açık deniz petrol girişimlerini de içeren ekonomik ve enerji işbirliğini sürdürme niyetini dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi-AA

Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Dünya
Petro’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Gel gösterelim
Petro’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Gel gösterelim
ABD-İngiltere: Büyük uzlaşma bozuluyor! Trump’a aşırı sağcı suçlaması
ABD-İngiltere: Büyük uzlaşma bozuluyor! Trump’a aşırı sağcı suçlaması