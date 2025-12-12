Venezuela'da ABD-Rusya krizi: Putin araya girdi Trump 'saldıracağız' dedi

ABD'nin Venezuela açıklarında bir “karanlık filo” tankerini durdurmasının ardından Nicolás Maduro üzerindeki diplomatik baskı artıyor. Trump gemiye el konulmasından bir gün sonra Venezuela’ya yönelik kara harekâtı tehdidini yineledi. Bütün bu süreç Rusya lideri Putin’in Maduro’ya destek açıkladığı dönemde yaşandı.

ABD PETROLE EL KOYACAK

Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin ele geçirdiği Skipper adlı petrol tankerini, askeri ve kolluk kuvvetlerinin Venezuela açıklarında gemiye çıkmasından bir gün sonra bir ABD limanına götüreceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump ise Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TRUMP’DAN BİR KARA SALDIRISI TEHDİDİ DAHA

Trump, "[Venezuela'dan] Uyuşturucu kaçakçılığına bakarsanız, deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yüzde 92 azalmış durumda. Artık karadan da [saldırılar] başlatacağız. Çok yakında karada da başlayacak" diye konuştu ancak detay vermedi.

Bu açıklama Trump’ın ABD’nin Venezuela’ya yönelik 2’nci somut kara harekâtı tehdidi oldu.

ABD Venezuela'ya giriyor! Trump resmen duyurdu: Karadan saldırılara başlayacağız

RUSYA İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEK

Öte yandan petrol tankerine el koyulmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Maduro’ya desteğini açıklamıştı. Putin, savunmaya ilişkin bir söz vermese de ekonomik ve enerji alanında desteğini sürdürmeyi taahhüt etti.

PUTIN’DEN MADURO'YA DESTEK

Rus lider perşembe günü Maduro'yu arayarak Rusya'nın mevcut Venezüella hükümetine desteğini “teyit etti”.

Venezuela gerilimi daha da tırmanıyor: ABD petrol tankerine el koydu!

Kremlin'in yaptığı açıklamaya göre Putin, Maduro'yu arayarak Venezuela halkına “dayanışma” duygularını ifade etti ve Karayip Denizi'ndeki açık deniz petrol girişimlerini de içeren ekonomik ve enerji işbirliğini sürdürme niyetini dile getirdi.