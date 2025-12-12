ABD ve İsrail'den Akdeniz'de ortak tatbikat

ABD Deniz Kuvvetleri'nin 5. Filosu ile İsrail donanması, Akdeniz ve Kızıldeniz bölgelerinde gerçekleştirdikleri ortak askeri tatbikatı sonlandırdı. İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre tatbikat beş gün sürdü.

TATBİKAT BEŞ FARKLI BÖLGEDE YAPILDI

Ortak askeri tatbikat, beş gün boyunca Akdeniz, Hayfa Körfezi, Nahariye kenti açıkları ve Kızıldeniz bölgelerinde eş zamanlı olarak devam etti. Tatbikatın, iki donanma arasındaki iş birliğini güçlendirmek, deniz tehdit senaryolarına karşı müdahale kabiliyetini genişletmek ve karşılıklı operasyonel deneyim kazanmak amacıyla düzenlendiği açıklandı.

'ÇOKLU SENARYOLAR ÜZERİNDE ÇALIŞILDI'

Tatbikat kapsamında İsrail donanması ve ABD 5. Filosu, çeşitli senaryolar üzerinde birlikte çalıştı. Bu senaryolar arasında sabotaj ve mayın temizleme operasyonları, deniz ortamına sızan tehditlerle mücadele, dalış ve arama kurtarma faaliyetleri, ele geçirme tatbikatları ve tıbbi eğitimler yer aldı.

Son yıllarda İsrail donanması ile ABD 5. Filosu'nun, özellikle Kızıldeniz ve güneyindeki bölgelerde çok sayıda ortak tatbikat ve ortak devriye faaliyeti gerçekleştirdiği biliniyor.