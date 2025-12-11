Avusturya'da 14 yaş altı çocuklara başörtüsü yasaklandı: Erkekler kapatmayı dayatamaz

Avusturya parlamentosu, 14 yaşından küçük kız çocuklarının okullarda başörtüsü takmasını yasakladı.

Avusturya parlamentosu, 14 yaşından küçük kız çocuklarının okullarda başörtüsü takmasını yasaklayan düzenlemeyi onayladı. Milletvekilleri, hükümetin önerdiği değişikliği büyük çoğunlukla kabul etti.

Muhafazakâr hükümet yasa tasarısının kız çocuklarını baskıdan korumayı amaçladığını savunuyor. Hükümet, 2019'da ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan bir düzenlemeyi karara bağlamış, ancak Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmişti. Hükümet yeni hazırlanan tasarının bu kez anayasaya uygun olduğunu belirtiyor.

ERKEKLER KAPATMAYI DAYATAMAZ

Kabul edilen yasa, 14 yaşından küçük tüm kız öğrencilerin İslami geleneklere uygun olarak başı kapatan örtüler kullanmasını yasaklıyor. Entegrasyon Bakanı Claudia Plakolm, yasa tasarısını "Bir kıza, erkeklerin bakışından korunmak için bedenini gizlemesi gerektiği söyleniyorsa bu bir dini ritüel değil, baskıdır" ifadeleriyle savundu.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Plakolm, başörtüsü yasağının türban ve burka dahil "tüm İslami örtünme biçimlerini" kapsayacağını ve Eylül ayında başlayacak yeni eğitim yılında yürürlüğe gireceğini bildirdi. Şubat ayından itibaren ise öğretmenlere, velilere ve öğrencilere yeni kuralların anlatılacağı, cezai yaptırımı olmayan geçici uyum süreci uygulanacak. Bu sürenin sonunda yasanın ihlal edilmesi hâlinde velilere 150 ile 800 euro arasında para cezası verilebilecek.

Hükümete göre, yasa yaklaşık 12 bin kız çocuğunu etkileyecek. Söz konusu sayı, 2019'da yapılan ve 14 yaş altı yaklaşık 3 bin kızın başörtüsü taktığını gösteren araştırmanın bugüne uyarlanmış verilerine dayanıyor.

FPÖ DAHA FAZLASINI İSTEDİ

Öte yandan, geçen yılki genel seçimleri birinci sırada tamamlayan ancak hükümet kuramayan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), tasarının yeterli olmadığını belirterek yasağın tüm öğrenci, öğretmen ve okul personeline genişletilmesini talep ediyor.

Yasayı savunanlar Fransa'nın uygulamalarını örnek gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

