Ülke lideri duyurdu: Darbe başarısız oldu

Ülke lideri duyurdu: Darbe başarısız oldu
Yayınlanma:
Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, ülkede gerçekleşen darbe girişiminin başarısız olduğunu ve durumun kontrol altında olduğunu açıkladı. Halka sakin olma çağrısı yaptı.

Batı Afrika ülkesi Benin'de, bir grup askerin girişimde bulunduğu darbe teşebbüsü başarısız oldu. Cumhurbaşkanı Patrice Talon, ulusa sesleniş konuşmasında durumun kontrol altına alındığını duyurdu.

TALON: "İSYAN BASTIRILDI, CEZALANDIRILACAKLAR"

Cumhurbaşkanı Talon, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ülkenin ciddi bir olay yaşadığını ve bir asker grubunun isyan ettiğini belirtti. Kalkışmanın bastırıldığının altını çizen Talon, "Bu isyanın arkasındaki isimler cezalandırılacak" ifadesini kullandı. Talon, halktan sakin olmalarını ve günlük hayatlarına devam etmelerini istedi.

Amerika darbelerin arkasında olduğunu itiraf etti! Barrack utanmadan sıkılmadan anlattıAmerika darbelerin arkasında olduğunu itiraf etti! Barrack utanmadan sıkılmadan anlattı

ASKERLER YÖNETİME EL KOYDUKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Darbe girişimi, sabah saatlerinde kendilerine "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" adını veren bir grup askerin yönetime el koyduklarını duyurmasıyla başlamıştı.

Benin’de askeri darbe girişimi!Benin’de askeri darbe girişimi!

İÇİŞLERİ BAKANI DA BAŞARISIZ DEDİ

İçişleri Bakanı Alassane Seidou da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, girişimin başarısız olduğunu teyit etmişti. Ülkede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve durumun normale dönmesi için çalışıldığı bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Dünya
Tom Barrack bölge için kararını çoktan vermiş! Burası için en iyisi monarşi
Tom Barrack bölge için kararını çoktan vermiş! Burası için en iyisi monarşi
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı