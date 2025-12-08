Ülke lideri duyurdu: Darbe başarısız oldu

Batı Afrika ülkesi Benin'de, bir grup askerin girişimde bulunduğu darbe teşebbüsü başarısız oldu. Cumhurbaşkanı Patrice Talon, ulusa sesleniş konuşmasında durumun kontrol altına alındığını duyurdu.

TALON: "İSYAN BASTIRILDI, CEZALANDIRILACAKLAR"

Cumhurbaşkanı Talon, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ülkenin ciddi bir olay yaşadığını ve bir asker grubunun isyan ettiğini belirtti. Kalkışmanın bastırıldığının altını çizen Talon, "Bu isyanın arkasındaki isimler cezalandırılacak" ifadesini kullandı. Talon, halktan sakin olmalarını ve günlük hayatlarına devam etmelerini istedi.

ASKERLER YÖNETİME EL KOYDUKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Darbe girişimi, sabah saatlerinde kendilerine "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" adını veren bir grup askerin yönetime el koyduklarını duyurmasıyla başlamıştı.

İÇİŞLERİ BAKANI DA BAŞARISIZ DEDİ

İçişleri Bakanı Alassane Seidou da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, girişimin başarısız olduğunu teyit etmişti. Ülkede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve durumun normale dönmesi için çalışıldığı bildirildi.