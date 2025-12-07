Benin’de askeri darbe! Devlet televizyonundan duyurdular

Benin’de bir grup asker, darbe yaptığını açıkladı. Kendilerini "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" olarak isimlendirilen grup, devlet televizyonundaki yayında “hükümetin feshedildiğini” duyurdu.

Batı Afrika ülkesi olan Benin’de bir grup asker, darbe yaptığını açıkladı. Devlet televizyonundaki yayında kendilerini "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" olarak adlandıran grup, "hükümetin feshedildiğini" duyurdu ve "Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve tüm devlet yetkililerinin görevden alındığını" ifade etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI KONUTUNA SALDIRILDI İDDİASI!

Mirror’un aktardığına göre, Yarbay Pascal Tigri’nin cumhurbaşkanlığı konutuna saldırdığı ileri sürülürken Tigri ülkenin yapılandırılması için askeri komite başkanı olduğunu ilan etti.

Mali'de darbe girişimi engellendiMali'de darbe girişimi engellendi

France 24 ise haberinde, Talon’a sadık askerlerin darbe girişimini engellediğini ve cumhurbaşkanının güvende olduğunu ileri sürerken ülkede bulunan Fransa büyükelçiliği de cumhurbaşkanının evinin yakınında silah sesleri duyulduğunu doğruladı.

Kaynak:AA

