Ukrayna'ya asker çıkartma iddialarına Rusya net tavrını koydu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda konuştu. Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması konusunda Avrupa ülkelerinin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bir kez daha yineleyen Macron, "Avrupalıların Ukrayna'ya (sağlanacak) güvenlik garantileri için kendi üstlerine düşeni yapma konusunda oldukça bilinçli olduklarından emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz (CDU) Washington’daki Ukrayna zirvesi sonrasında daha kesin bir tutum sergiledi. Merz, “Avrupa’nın siyasi düzeni söz konusu. Almanya’nın burada büyük çıkarı ve sorumluluğu var. Katkı sunmamız açıktır” ifadelerini kullandı.

Alman askerlerinin güvenlik gücü olarak Ukrayna’ya gönderilmesine prensipte açık olduklarını söyledi, ancak “Amerikan katılımı olmazsa olmazdır." şartını koştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Başkan, ABD askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmeyeceğini kesin olarak ifade etti. Ancak koordinasyon ve Avrupalı müttefiklerimize başka güvenlik garantileri sağlama konusunda elbette yardımcı olabiliriz” dedi.

RUSYA KABUL ETMEYECEK

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme fikrinden vazgeçmediğini kaydetti. Buna karşı olduklarını açıkça söylediklerini vurgulayan Medvedev, "Barış gücü olarak NATO birliklerine hayır. Rusya böyle bir güvenlik garantisini kabul etmeyecektir" ifadesini kullandı.