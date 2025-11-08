Ukrayna'da bilim kurgu gibi olay: Cephede mahsur kalan askeri robot kurtardı

Ukrayna ordusu, düşman hatlarının gerisinde 33 gün boyunca mahsur kalan yaralı bir askerini, olağanüstü bir kurtarma operasyonuyla kurtarmayı başardı. Altı başarısız denemenin ardından, Ukrayna Kara Kuvvetleri 1. Tıbbi Taburu'na bağlı ekipler, "MAUL" adlı tabut şeklindeki bir kara insansız hava aracını kullanarak yedinci denemede askere ulaştı.

MAYINLAR VE DRONE SALDIRILARI ATLATILDI

1. Tıbbi Taburu'nun iletişim sorumlusu Volodymyr Koval, operasyonun detaylarını anlattı. Askerin konumunun bilindiğini ve kendisine hava yoluyla yiyecek ikmal edildiğini belirten Koval, "Düşman mayınları ve yollarda pusuda bekleyen drone'lar nedeniyle iki deneme daha başarısız oldu. Drone, anti-personel mayına çarpmış olmasına rağmen yedinci görev başarılı oldu" ifadesini kullandı.

DÖNÜŞ YOLUNDA SALDIRIYA UĞRADILAR

Robotun, yaralı askeri alarak Ukrayna kontrolündeki bölgeye dönüşü sırasında bir Rus drone'u tarafından saldırıya uğradığı aktarıldı. Askerin, zırhlı kapsül sayesinde bu saldırıdan sağ kurtulduğu bildirildi. Asker, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı ve Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, askerin hayatının kurtarıldığını doğruladı.

"AZİM ÖRNEĞİ"

Koval, bu operasyonun ordunun yaralı askerleri kurtarmak için gösterdiği azmin bir örneği olduğunu vurguladı. Operasyonda kullanılan MAUL robotu, içten yanmalı motorla çalışıyor, saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor ve özel zırhlı bir kapsüle sahip.