Amazon'da 600.000 yeni işçi yerine robotlar işe başlıyor

Robotlar, Amazon'un hem üretkenliğini hem de iş gücü kıtlığı sorununu artırmasına yardımcı oldu ve robot sayısının artmaya devam ederken depolardaki insan sayısının azalacağı bir döneme yaklaşıyor gibi görünüyoruz.

New York Times, bu hafta şirketin şirket çalışanlarıyla yapılan görüşmelere ve şirket içi belgelere dayanan gelecek planlarını yayınladı. Bu bilgilere göre, planlar otomasyona odaklanmayı içeriyor ve şirket, robotları kullanarak çok sayıda çalışanı istihdam etmekten kaçınmayı umuyor.

İNSANLAR YERİNE ROBOTLAR

Amazon'un 600 binden fazla çalışanı işe almak yerine 2033 yılına kadar bu pozisyonlarda robotları işe alması ve o tarihe kadar mevcut satışlarının yaklaşık iki katı kadar ürün satması bekleniyor.

Kısa vadeli planlara göre, Amazon'un robotik ekibi 2027 yılına kadar tüm operasyonlarının yaklaşık %75'ini otomatikleştirmeyi planlıyor. Aksi takdirde, o yıla kadar planlanan büyümeleri yaklaşık 160.000 yeni çalışan gerektirecek, ancak bu planın hayata geçirilmesinde insanlar yerine robotlar yardımcı olacak. NY Times'ın haberine göre robotizasyon, şirketin teslim ettiği her ürün için yaklaşık 30 sent tasarruf sağlayacak. Amazon'un, insanlar yerine robot kullanması durumunda 2027 yılına kadar 12,5 milyar dolardan fazla tasarruf edeceği söyleniyor .

New York Times makalesinde ayrıca ilginç bir gerçeğe de değiniliyor: Amazon, işten çıkarmalar nedeniyle kamuoyunun tepkisinden korkarak iletişimlerinde otomasyon ve yapay zeka gibi terimlerden kaçınıyor ve bunun yerine ileri teknoloji ve cobot (işbirlikçi robot veya insanlarla işbirliği) gibi terimleri kullanmayı tartışıyor.

NYT bu bilgileri yayınladıktan sonra Amazon, yayınladıkları belgelerin eksik olduğunu ve işe alım stratejilerini yansıtmadığını belirterek yanıt verdi. Ayrıca, yöneticilere robotik ve otomasyonla ilgili kaçınmaları gereken isimler konusunda talimat vermediklerini de belirttiler.

Geçen yıl ekonomi dalında Nobel Ödülü sahibi olan Daron Acemoglu'nun The Verge'e açıkladığı gibi , hiçbir şirket süreçlerini otomatikleştirmek için Amazon'dan daha büyük bir teşvike sahip değil. Otomasyon planlarında başarılı olduklarında, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük işvereni olan Amazon, iş yaratan bir şirketten iş yok eden bir şirkete dönüşecek.