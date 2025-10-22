Amazon'da 600.000 yeni işçi yerine robotlar işe başlıyor

Amazon'da 600.000 yeni işçi yerine robotlar işe başlıyor
Yayınlanma:
Bu yılın temmuz ayında yayınlanan bir rapora göre, Amazon depolarındaki robot sayısı yakında insan sayısına eşit olabilir . Şirket, otomasyon ve robotik teknolojilerine büyük yatırımlar yapıyor ve depolarındaki paketleme ve teslimat süreçlerinde halihazırda bir milyondan fazla robot görev alıyor.

Robotlar, Amazon'un hem üretkenliğini hem de iş gücü kıtlığı sorununu artırmasına yardımcı oldu ve robot sayısının artmaya devam ederken depolardaki insan sayısının azalacağı bir döneme yaklaşıyor gibi görünüyoruz.

New York Times, bu hafta şirketin şirket çalışanlarıyla yapılan görüşmelere ve şirket içi belgelere dayanan gelecek planlarını yayınladı. Bu bilgilere göre, planlar otomasyona odaklanmayı içeriyor ve şirket, robotları kullanarak çok sayıda çalışanı istihdam etmekten kaçınmayı umuyor.

İNSANLAR YERİNE ROBOTLAR

Amazon'un 600 binden fazla çalışanı işe almak yerine 2033 yılına kadar bu pozisyonlarda robotları işe alması ve o tarihe kadar mevcut satışlarının yaklaşık iki katı kadar ürün satması bekleniyor.

gettyimages-1732217960.webp

Kısa vadeli planlara göre, Amazon'un robotik ekibi 2027 yılına kadar tüm operasyonlarının yaklaşık %75'ini otomatikleştirmeyi planlıyor. Aksi takdirde, o yıla kadar planlanan büyümeleri yaklaşık 160.000 yeni çalışan gerektirecek, ancak bu planın hayata geçirilmesinde insanlar yerine robotlar yardımcı olacak. NY Times'ın haberine göre robotizasyon, şirketin teslim ettiği her ürün için yaklaşık 30 sent tasarruf sağlayacak. Amazon'un, insanlar yerine robot kullanması durumunda 2027 yılına kadar 12,5 milyar dolardan fazla tasarruf edeceği söyleniyor .

New York Times makalesinde ayrıca ilginç bir gerçeğe de değiniliyor: Amazon, işten çıkarmalar nedeniyle kamuoyunun tepkisinden korkarak iletişimlerinde otomasyon ve yapay zeka gibi terimlerden kaçınıyor ve bunun yerine ileri teknoloji ve cobot (işbirlikçi robot veya insanlarla işbirliği) gibi terimleri kullanmayı tartışıyor.

NYT bu bilgileri yayınladıktan sonra Amazon, yayınladıkları belgelerin eksik olduğunu ve işe alım stratejilerini yansıtmadığını belirterek yanıt verdi. Ayrıca, yöneticilere robotik ve otomasyonla ilgili kaçınmaları gereken isimler konusunda talimat vermediklerini de belirttiler.

63142874-humanoidni-robot-u-interakciji-s-radnikom-ilustracija.jpg

Geçen yıl ekonomi dalında Nobel Ödülü sahibi olan Daron Acemoglu'nun The Verge'e açıkladığı gibi , hiçbir şirket süreçlerini otomatikleştirmek için Amazon'dan daha büyük bir teşvike sahip değil. Otomasyon planlarında başarılı olduklarında, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük işvereni olan Amazon, iş yaratan bir şirketten iş yok eden bir şirkete dönüşecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
Ekonomi
Tartışmalı ihalede imzalar atıldı: Polis promosyonu belli oldu
Tartışmalı ihalede imzalar atıldı: Polis promosyonu belli oldu
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...