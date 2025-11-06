'Uçakta bomba var' sözleri polisi alarma geçirdi

Yayınlanma:
İstanbul Havalimanı’ndan Cidde’ye gitmek üzere hazırlanan Saudia Airlines uçağında bir yolcunun “uçakta bomba var” demesi üzerine büyük panik yaşandı. Uçakta yapılan aramada ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

İstanbul Havalimanı’ndan Cidde’ye sefer yapmaya hazırlanan Saudia Airlines uçağında, kalkış öncesinde bir yolcunun “uçakta bomba var” sözleri paniğe yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, kalkış için son hazırlıkların yapıldığı sırada yolculardan biri yüksek sesle “Uçakta bomba var” dedi. Bunun üzerine kabin ekibi durumu hemen kaptan pilota bildirdi. Pilot, hava trafik kontrolüyle irtibata geçerek olayı rapor etti ve polis ekiplerinden destek istedi.

Polis ekipleri kısa sürede uçağa gelerek söz konusu yolcuyu uçaktan indirdi. Ardından, bomba arama köpeği eşliğinde kabin ve kargo bölümlerinde detaylı arama yapıldı. Bagajlar da yeniden mobil X-Ray cihazı ile kontrol edildi.

Yapılan incelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan yolcunun, ifadesinin alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Uçakta kısa süreli yaşanan paniğin ardından güvenlik kontrolleri tamamlanınca seferin planlandığı şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

