Türkiye ve 7 ülkeden İsrail’in tehcir planına tepki

Yayınlanma:
Türkiye dahil sekiz ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze’deki Filistinlileri zorla Mısır'a tehcir etmesine yönelik açıklamalarından duydukları “derin endişeyi” dile getirdi ve Filistin halkını topraklarından çıkarma girişimlerini kesinlikle reddettiklerini açıkladı.

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, Gazze'deki İsrail soykırımı kapsamında İsrail’in yeni tehcir planına ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı tek yönlü açarak Gazze sakinlerini Mısır'a tehcir etme planlarına dair ifadelerinden “derin endişe duyulduğu” belirtildi.

"FİLİSTİN HALKI TOPRAKLARINDAN ÇIKARILAMAZ"

Bakanlar, Filistin halkını topraklarından sürme yönündeki her türlü girişimi kesin olarak reddettiklerini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği planın tam olarak uygulanması gerektiğinin altının çizildiği açıklama kapsamında, plan çerçevesinde; Refah Sınır Kapısı'nın iki yönde de açık tutulması, halkın hareket özgürlüğünün sağlanması ve Gazze sakinlerinin topraklarında kalıp yeniden yapılanmaya katılmaları için uygun koşulların yaratılması gerektiği ifade edildi.

İSRAİL’DEN “DERİN ENDİŞE” TRUMP’A “TAKDİR”

Bakanlar, Trump'ın bölgesel barışa yönelik kararlılığını takdir ettiklerini belirterek, güvenlik ve istikrarın sağlanması için "Trump Planı"nın gecikmeksizin tam olarak uygulanmasının önemine işaret etti. Bu kapsamda, ateşkesin sürdürülmesi, sivillerin acılarının hafifletilmesi, Gazze'ye insani yardımların engelsiz ulaştırılması, yeniden yapılanma çalışmalarının başlatılması ve Filistin Yönetimi'nin Gazze'deki sorumluluklarını yeniden üstlenebilmesi için gerekli koşulların oluşturulması gerektiği vurgulandı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Açıklamada, söz konusu sekiz ülkenin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararı da dahil olmak üzere ilgili tüm kararların tam uygulanmasını sağlamak ve adil, kapsamlı bir barış için elverişli zemini oluşturmak amacıyla ABD ve diğer taraflarla çalışmaya devam etmeye hazır oldukları teyit edildi. Bu çabanın, uluslararası meşruiyet ve iki devletli çözüm çerçevesinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yol açması gerektiği ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

