Gazze'nin İsrail ordusunun kontrol ettiği bölgelerde çok sayıda konut yıkıldı

Yayınlanma:
Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusunda kontrolü altındaki Şucaiye Mahallesi’nde Filistinlilere ait evleri ağır saldırılarla yıktığını bildirdi.

Gazze’nin doğusunda gün boyunca yoğun patlamalar meydana geldiği, saldırıların ardından bölgeden yükselen dumanların kentin diğer noktalarından da görüldüğü ifade edildi. Patlamalara ait şarapnel parçalarının çevre mahallelere kadar ulaştığı aktarıldı.

SALDIRILARIN HEDEFİ: BEYT LAHİYA, BUREYC VE GÜNEYDE REFAH

İsrail ordusunun operasyonlarının Gazze kentinin doğusuyla sınırlı kalmadığı; kuzeyde Beyt Lahiya, orta kesimde Bureyc Mülteci Kampı, güneyde ise Refah, Han Yunus’un doğusundaki Karara ve Beni Suheyla bölgelerinin de hedef alındığı belirtildi.

ATEŞKESE İLİŞKİN İHLAL TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının sahada her gün ihlal edildiği yönündeki açıklamalar devam ediyor.

Savaşta 22 film çeken Filistinli yönetmen mücadelesini İstanbul'da anlattıSavaşta 22 film çeken Filistinli yönetmen mücadelesini İstanbul'da anlattı

İsrail askerleri teslim olan iki Filistinliyi vurduİsrail askerleri teslim olan iki Filistinliyi vurdu

Gazze Hükümeti Medya Ofisi’nin 22 Kasım tarihli duyurusunda, İsrail ordusunun ateşkesi 497 kez ihlal ettiği ve bu saldırılarda 342 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edilmişti.

SAVAŞIN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı 70 bin 100’e, yaralananların sayısı ise 170 bin 983’e yükseldi.

Kaynak:Anadolu Ajansı

