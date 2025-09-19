Türkiye-Mısır arasında 13 yıl sonra ilk: MSB duyurdu

Türkiye ve Mısır arasında 13 yıl sonra bir ilk yaşanacak. Öğrenilene göre Kahire ve Ankara, 22 Eylül’de Doğu Akdeniz’de yapılacak, ortak hava ve deniz tatbikatı için anlaştı. Milli Savunma Bakanlığı, deniz tatbikatına Oruç Reis ve Gediz fırkateynleri, Imbat ve Bora devriye gemileri ve Gür sınıfı denizaltıların yanı sıra 2 F-16 savaş uçağının katılacağını açıkladı.

‘DOSTLUK DENİZİ’

Türkiye ile Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla düzenlenen tatbikatın tam adı, "Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı Özel Tatbikatı" olarak belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22-26 Eylül tarihlerinde Arapça "Bahr El Sadaka", yani "Dostluk Denizi" adıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır ortak deniz tatbikatı düzenlenecek.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ

Ortak tatbikat, iki ülke arasındaki gergin ilişkilerin, İsrail’in Orta Doğu’daki saldırganlığının ardından tekrar yorumlanması olarak değerlendirildi.

Tatbikat kapsamında her iki ülkenin de yetkililerinin gözlemci olarak katılması beklenirken iki ülke arasındaki ilişkilierin 2023’ten itibaren “iyileşmeye” başladığı konuşuluyordu.

MISIR VE YUNANİSTAN 10 YILDIR TATBİKAT YAPIYOR

Öte yandan Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs 2015’ten beri her yıl “Medusa” isimli tatbikatlarını gerçekleştirmeyi sürdürüyor.