Türkiye arabuluculuk için harekete geçti: ABD-İran masaya dönecek mi?

ABD’nin İran limanlarına yönelik abluka başlatması bölgede gerilimi yeniden tırmandırdı. Bununla birlikte iki ülke arasında yürütülen müzakerelerde ikinci tur ihtimali yeniden gündeme geldi. Beyaz Saray yetkilileri, anlaşmazlıkları gidermek için Türkiye’nin aktif diplomasi yürüttüğünü belirtti.

Pakistan cephesinden ise İslamabad'daki müzakerelerin devam edeceğine dair açıklama yapıldı. Ancak Lübnan'ın ateşkese dahil edildiğine dair Pakistan açıklamasının daha sonra ABD-İsrail'in şartları değiştirdiği iddiasıyla boşa düşmesinin ardından bu açıklamanın niteliği sorgulanıyor.

TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUK ROLÜ ÖNE ÇIKIYOR

ABD basınından CNN’in aktardığına göre, Pakistan’ın yanı sıra Türkiye’nin arabuluculuk rolü öne çıktı. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Washington ve Tahran arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için Ankara’nın aktif diplomasi yürüttüğünü belirtti. Haberde tarafların yeni görüşme turu için İslamabad ya da Cenevre seçeneklerini değerlendirdiği, iki haftalık ateşkes süresi sona ermeden önce müzakerelerin en erken perşembe günü yapılabileceği iddia edildi.

PAKİSTAN: “YENİ MÜZAKERE TURU YAKINDA”

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, İran ile ABD arasında yeni bir müzakere turunun yakında başlayacağını duyurdu. Asif, pazartesi günü yaptığı açıklamada, müzakerelerin yeniden başlamasının hâlâ gündemde olduğunu belirtti. Asif, geçen cumartesi İslamabad’da yapılan görüşmelerin ardından memnuniyetini dile getirerek, “Görüşmelerde olumsuz hiçbir şey yoktu, sadece olumlu şeyler vardı” dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki çatışmayı çözmek için yorulmak bilmeyen çabaların devam ettiğini doğruladı.

WALL STREET JOURNAL: “MÜZAKERE KAPISI HALEN AÇIK”

The Wall Street Journal’a göre, bölge yetkilileri, ABD ile İran’ı müzakere masasına geri getirmek için çabaların yoğunlaştırıldığını doğruladı. Yetkililer, “her iki tarafın sert açıklamalarına rağmen” müzakere kapısının hala açık olduğunu belirterek, birkaç gün içinde yeni bir müzakere turu düzenlenme olasılığına işaret etti.

İRAN’DAN İYİ NİYET GÖSTERGESİ: URANYUM SEYRELTİLEBİLİR

İran heyeti, İslamabad’daki müzakere turları sırasında olumlu bir tavır sergiledi. İran Şura Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Tahran’ın 450 kilogram zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmemek yerine seyreltmek suretiyle iyi niyetini kanıtlamaya hazır olduğunu doğruladı.

ABLUKAYA AVRUPA’DAN DESTEK YOK, İRAN’DAN UYARI

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere abluka uyguladığını iddia etti. Ancak hiçbir Avrupa ülkesi, Trump’ın abluka girişimine yardım etme niyetini göstermedi. Öte yandan, Peygamberler Halkası’nın merkez karargahı, İran limanlarının güvenliğinin herhangi bir tehdide maruz kalması halinde, bölgedeki hiçbir limanın güvende olmayacağı uyarısında bulundu.

İRAN’DAN BEŞ ÜLKEYE TAZMİNAT TALEBİ

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşta yer aldıkları gerekçesiyle Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Ürdün’den tazminat talep etti. İravani’nin BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektupta, adı geçen ülkelerin topraklarını ABD-İsrail saldırılarında kullandırdıkları öne sürüldü.