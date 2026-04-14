Son Dakika | Pakistan: ABD-İran görüşmeleri devam edecek

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, İran ile ABD arasında yeni bir müzakere turunun yakında başlayacağını duyurdu. Asif, pazartesi günü yaptığı açıklamada, müzakerelerin yeniden başlamasının hâlâ gündemde olduğunu belirtti.

ASİF: “OLUMSUZ HİÇBİR ŞEY YOKTU, SADECE OLUMLU ŞEYLER VARDI”

Asif, geçen cumartesi İslamabad’da yapılan görüşmelerin ardından memnuniyetini dile getirerek, “Görüşmelerde olumsuz hiçbir şey yoktu, sadece olumlu şeyler vardı” dedi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI: “YORULMAK BİLMEYEN ÇABALAR SÜRÜYOR”

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki çatışmayı çözmek için yorulmak bilmeyen çabaların devam ettiğini doğruladı.

WALL STREET JOURNAL: “MÜZAKERE KAPISI HALEN AÇIK”

Amerikan gazetesi The Wall Street Journal’a göre, bölge yetkilileri, ABD ile İran’ı müzakere masasına geri getirmek için çabaların yoğunlaştırıldığını doğruladı. Yetkililer, “her iki tarafın sert açıklamalarına rağmen” müzakere kapısının hala açık olduğunu belirterek, birkaç gün içinde yeni bir müzakere turu düzenlenme olasılığına işaret etti.

İRAN’DAN İYİ NİYET GÖSTERGESİ: URANYUM SEYRELTİLEBİLİR

İran heyeti, İslamabad’daki müzakere turları sırasında olumlu bir tavır sergiledi. İran Şura Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Tahran’ın 450 kilogram zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmemek yerine seyreltmek suretiyle iyi niyetini kanıtlamaya hazır olduğunu doğruladı.

ABD-İran anlaşamadı: Piyasalar sarsıldı

TRUMP’IN ABLUKASINA AVRUPA’DAN DESTEK YOK

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere abluka uyguladığını iddia etti. Ancak hiçbir Avrupa ülkesi, Trump’ın abluka uygulama girişimine yardım etme niyetini göstermedi.

ABD donanmasının ablukaya gönderdiği gemi sayısı ortaya çıktı

İRAN’DAN LİMAN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN UYARI

Öte yandan, Peygamberler Halkası’nın merkez karargahı, İran limanlarının güvenliğinin herhangi bir tehdide maruz kalması halinde, bölgedeki hiçbir limanın güvende olmayacağı uyarısında bulundu.