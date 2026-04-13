ABD donanmasının ablukaya gönderdiği gemi sayısı ortaya çıktı

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Trump yönetimi Hürmüz Boğazı’nda İran limanlarına yönelik abluka uygulayabilmek için bölgeye 15’ten fazla savaş gemisi konuşlandırdı. Üst düzey bir ABD’li yetkili, gemilerin görevlerine başladığını doğruladı.

ABD’nin İran limanlarına yönelik abluka hazırlıkları kapsamında bölgeye önemli bir deniz gücü yığınağı yapıldığı bildirildi. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, konuşlandırılan savaş gemilerinin görevlerine başladığını açıkladı.

WSJ: 15'TEN FAZLA GEMİ BÖLGEDE

WSJ’nin haberine göre, ABD ordusu İran limanlarına uygulanacak ablukayı hayata geçirebilmek için ilgili görev bölgelerine 15’ten fazla savaş gemisi yerleştirdi. Bu adım, bölgedeki gerilimi daha da artıran bir hamle olarak değerlendiriliyor.

TRUMP ABLUKAYI BAŞLATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’da İran ile yürütülen müzakere sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu. Trump’ın talimatı doğrultusunda, 13 Nisan saat 17.00’de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası resmen başlatıldı. İran ise Trump’ın bu hamlesine rest çekmişti.

(AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

