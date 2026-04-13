İngiltere ABD'ye resti çekti! "Hürmüz ablukasına karşıyız"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Hürmüz Boğazı’nda tırmanan gerilimle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. BBC Radio 5’e konuşan Starmer, ABD’nin boğazı ablukaya alma planına açık destek vermeyeceklerini belirterek, İngiltere’nin temel hedefinin kritik su yolunun açık tutulması olduğunu söyledi.

Görüşmeler sonuçsuz kaldı: Hürmüz'de ABD ablukası başlıyor!

Hürmüz Boğazı’nın küresel enerji arzı açısından hayati bir geçiş noktası olduğunu vurgulayan Starmer, boğazın kapanmasının petrol ve doğal gaz sevkiyatını sekteye uğratacağını ifade etti. Bu durumun doğrudan enerji fiyatlarına yansıyacağını belirten İngiliz lider, vatandaşların daha yüksek faturalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

"BU SAVAŞIN TARAFI OLMAYACAĞIZ"

Starmer, bölgede güvenliğin sağlanması amacıyla hava ve deniz unsurlarının görev yapmaya devam ettiğini aktarırken, İngiltere’nin yaklaşımının askeri tırmanıştan ziyade denge ve istikrarı korumak olduğunu dile getirdi. “Müttefiklerimizle birlikte boğazı kapatmaya değil, açık tutmaya odaklanıyoruz” diyen Starmer, diplomatik ve siyasi araçların öncelikli olduğunu kaydetti.

Gerilimin tarafı olmayacaklarını da özellikle vurgulayan Starmer, İngiltere’nin savaşa sürüklenmeyeceğini net bir dille ifade etti. Üzerinde ciddi bir baskı bulunduğunu kabul eden Başbakan, “Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda hareket ediyoruz. Yasal temeli ve net bir planı olmayan hiçbir askeri adımın parçası olmayacağız” dedi.

İRAN'A İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Öte yandan Londra yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut durumun sorumluluğunu İran’a yüklerken, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

ABD ile İran arasında Pakistan’da gerçekleştirilen ve sonuçsuz kalan görüşmelerin ardından bölgede tansiyon yükselirken, Washington yönetiminin deniz ablukası kararı enerji piyasalarında da ciddi dalgalanmalara yol açtı. Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması ihtimali, küresel ekonomi açısından en büyük risklerden biri olarak görülüyor.