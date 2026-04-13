Almanya'dan şaşırtan Hürmüz açıklaması: Abluka yok, İran'a baskı var

Almanya, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik hamlesini doğrudan bir abluka olarak tanımlamaktan kaçınırken, söz konusu adımın İran üzerindeki baskıyı artırmayı hedeflediğini değerlendiriyor.

İngiltere ABD'ye resti çekti! "Hürmüz ablukasına karşıyız"

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Washington’un son girişimlerinin diplomatik sürecin sonu anlamına gelmediğini belirtti. Kornelius, “Hürmüz Boğazı ya da sizin ifadenizle sözde abluka, müzakereleri bitiren bir adım değil. Bunu daha çok baskıyı artırmaya yönelik bir hamle olarak görüyoruz” dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ BÖLGEDEKİ GERİLİMİ AZALTMAK"

Kornelius, bölgedeki gelişmelerin taraflar açısından bir pazarlık unsuru haline geldiğine dikkat çekerek, ABD Merkez Komutanlığı’nın açıklamalarına işaret etti. Söz konusu açıklamalarda doğrudan boğazın değil, İran limanlarının hedef alındığını vurgulayan Kornelius, “Açıklamalarda Hürmüz Boğazı’nın ablukasından değil, İran limanlarına yönelik bir uygulamadan söz ediliyor” ifadelerini kullandı.

Berlin yönetiminin önceliğinin tansiyonu düşürmek olduğunu belirten Kornelius, Almanya’nın diplomatik kanallar üzerinden çözüm arayışını sürdürdüğünü söyledi.

MAYIN TARAMA ÇALIŞMASI GÜNDEMDE DEĞİL

Öte yandan Almanya’nın, Fransa öncülüğünde planlanan Hürmüz Boğazı Seyir Güvenliği Konferansı’na katılımı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kornelius, olası askeri katkılar için uluslararası yetkilendirme ve Federal Meclis onayının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in daha önce dile getirdiği “mayın tarama filosu gönderme” seçeneğine de değinen Kornelius, böyle bir adımın ancak çatışmaların sona ermesinin ardından gündeme gelebileceğini ifade etti.