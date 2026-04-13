Almanya'dan şaşırtan Hürmüz açıklaması: Abluka yok, İran'a baskı var

Almanya, ABD’nin Hürmüz hattındaki hamlesini “abluka” değil, İran’a yönelik baskıyı artırma stratejisi olarak gördüğünü açıkladı. Berlin, askeri değil diplomatik çözüm çağrısını sürdürmeye devam ediyor.

Almanya, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik hamlesini doğrudan bir abluka olarak tanımlamaktan kaçınırken, söz konusu adımın İran üzerindeki baskıyı artırmayı hedeflediğini değerlendiriyor.

İngiltere ABD'ye resti çekti! "Hürmüz ablukasına karşıyız"İngiltere ABD'ye resti çekti! "Hürmüz ablukasına karşıyız"

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Washington’un son girişimlerinin diplomatik sürecin sonu anlamına gelmediğini belirtti. Kornelius, “Hürmüz Boğazı ya da sizin ifadenizle sözde abluka, müzakereleri bitiren bir adım değil. Bunu daha çok baskıyı artırmaya yönelik bir hamle olarak görüyoruz” dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ BÖLGEDEKİ GERİLİMİ AZALTMAK"

Kornelius, bölgedeki gelişmelerin taraflar açısından bir pazarlık unsuru haline geldiğine dikkat çekerek, ABD Merkez Komutanlığı’nın açıklamalarına işaret etti. Söz konusu açıklamalarda doğrudan boğazın değil, İran limanlarının hedef alındığını vurgulayan Kornelius, “Açıklamalarda Hürmüz Boğazı’nın ablukasından değil, İran limanlarına yönelik bir uygulamadan söz ediliyor” ifadelerini kullandı.

Berlin yönetiminin önceliğinin tansiyonu düşürmek olduğunu belirten Kornelius, Almanya’nın diplomatik kanallar üzerinden çözüm arayışını sürdürdüğünü söyledi.

MAYIN TARAMA ÇALIŞMASI GÜNDEMDE DEĞİL

Öte yandan Almanya’nın, Fransa öncülüğünde planlanan Hürmüz Boğazı Seyir Güvenliği Konferansı’na katılımı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kornelius, olası askeri katkılar için uluslararası yetkilendirme ve Federal Meclis onayının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in daha önce dile getirdiği “mayın tarama filosu gönderme” seçeneğine de değinen Kornelius, böyle bir adımın ancak çatışmaların sona ermesinin ardından gündeme gelebileceğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Dünya
İran: Ulaşım altyapısını tamamen tamir ettik
İran: Ulaşım altyapısını tamamen tamir ettik
Son dakika | ABD’den İran’la görüşme açıklaması: Top artık onlarda
Son dakika | ABD’den İran’la görüşme açıklaması: Top artık onlarda
Son Dakika | Pakistan: ABD-İran görüşmeleri devam edecek
Son Dakika | Pakistan: ABD-İran görüşmeleri devam edecek