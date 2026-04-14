Son dakika | ABD’den İran’la görüşme açıklaması: Top artık onlarda

Son dakika... ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, “Bir sonraki adımı atmak İranlılara kalmış. Topun İran'da olduğunu düşünüyorum” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News’un “Special Report with Bret Baier” programında İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

VANCE: “TOPUN İRAN'DA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Daha fazla müzakere olup olmayacağı sorulan Vance, topun İran'da olduğunu söyledi ve geçen hafta sonu Pakistan'daki görüşmelerden ayrılmasının nedenini “Oradaki [İranlı] ekibin bir anlaşmaya varamaması ve Tahran'a dönüp ya yüce liderden ya da başka birinden bizim belirlediğimiz şartlar için onay almaları gerektiği” şeklinde açıkladı. Ancak İran tarafı ise Vance’in görüşmeler sırasında Trump’ı onlarca defa aramasına atıfta bulunarak, ABD tarafının tam yetkili birini göndermediğini söylemişti.

‘MASAYA ÇOK ŞEY KOYDUK’

Vance, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha fazla görüşme yapıp yapmayacağımız, nihayetinde bir anlaşmaya varıp varmayacağımız konusunda, topun İran'da olduğunu düşünüyorum çünkü masaya çok şey koyduk. Aslında kırmızı çizgilerimizin ne olduğunu çok net bir şekilde belirttik. Ayrıca şunu da çok net bir şekilde belirttik, Bret, İran'ın normal bir ülke gibi muamele görmesi, normal bir ekonomiye sahip olması, halkının refah ve gelişme içinde olması durumunda gerçekten çok mutlu olacağımızı söyledik.”

'İRAN NÜKLEER SİLAHTAN VAZGEÇMELİ’

Vance, İran’ın ambargoya maruz bırakılmayan normal bir ülke olabilmesi için gereken koşulları şöyle sıraladı:

“Ancak İran’ın ekonomik açıdan normal bir ülke olabilmesi için, nükleer silah peşinde koşmama açısından normal bir ülke olması ve terörizm peşinde koşmama açısından da normal bir ülke olması gerekecek. Burada gerçekten büyük bir anlaşma yapılabileceğini düşünüyorum, ancak bir sonraki adımı atmak İranlılara kalmış.”

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ABLUKA UYARISI

Vance, ABD’nin İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açma konusunda ilerleme kaydetmesini beklediğini ekledi. ABD’nin günün erken saatlerinde İslam Cumhuriyeti’ne karşı deniz ablukası başlatmasının ardından, Tahran’ın bunu yapmaması halinde müzakerelerin değişeceği uyarısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

