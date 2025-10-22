ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Netanyahu ile görüştü: Orta Doğu’nun çehresini değiştiriyoruz

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Netanyahu ile görüştü: Orta Doğu’nun çehresini değiştiriyoruz
Yayınlanma:
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Netanyahu, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e gerçekleştirdiği ziyareti anımsatarak “Orta Doğu’nun çehresini değiştiriyoruz” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail temaslarını sürdüren Vance, Başbakanlık Ofisi’nde gerçekleşen görüşmede Gazze 'barış' planına ilişkin mesajlar verdi.

Görüşmede konuşan Vance, “Önümüzde çok zor bir görev var. Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi yeniden inşa etmek ve halkın yaşam koşullarını iyileştirmek kolay olmayacak. Ancak Trump yönetimi olarak bu konuda kararlıyız” dedi.

İsrail ateşkese rağmen vurdu! Hamas'tan tepki geldiİsrail ateşkese rağmen vurdu! Hamas'tan tepki geldi

Gazze için yürütülen diplomatik temaslara değinen Vance, İsrail hükümeti ve Arap ülkeleriyle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtti. “Bu konuda birlikte çalışmaya devam etme isteğiniz için teşekkür ederim. Zorlu bir süreç olacak, ancak elimizde tarihi bir fırsat var” diye konuştu.

abd-baskan-yardimcisi-jd-vance-netanyah-975657-289733.jpg

İsrail Başbakanı Netanyahu ise ABD ile kurulan ittifak ve ortaklığın dönüştürücü fırsatlar sunduğunu söyledi. Netanyahu, “Bu ittifak, sadece güvenlik için değil, barışın yayılması için de fırsatlar yaratıyor ve biz de bu konuda çok, çok gayretle çalışıyoruz. Bu eşsiz bir şey” dedi.

“ORTA DOĞU’NUN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ”

Netanyahu, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e gerçekleştirdiği “tarihi ziyareti” anımsatarak, Başkan Yardımcısı Vance’in temaslarının da iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini vurguladı. Netanyahu, “Orta Doğu’nun çehresini değiştiriyoruz” ifadesini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Dünya
43 yıldır başkanlık koltuğunu asla bırakmadı! Rakibi zaferini ilan etti ülke karıştı
43 yıldır başkanlık koltuğunu asla bırakmadı! Rakibi zaferini ilan etti ülke karıştı
Yunan adasına tatile gitti bakın başına ne geldi? İngiliz kadın anlattı Nijeryalı adam tutuklandı
Yunan adasına tatile gitti bakın başına ne geldi? İngiliz kadın anlattı Nijeryalı adam tutuklandı