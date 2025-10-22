ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Netanyahu ile görüştü: Orta Doğu’nun çehresini değiştiriyoruz

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail temaslarını sürdüren Vance, Başbakanlık Ofisi’nde gerçekleşen görüşmede Gazze 'barış' planına ilişkin mesajlar verdi.

Görüşmede konuşan Vance, “Önümüzde çok zor bir görev var. Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi yeniden inşa etmek ve halkın yaşam koşullarını iyileştirmek kolay olmayacak. Ancak Trump yönetimi olarak bu konuda kararlıyız” dedi.

Gazze için yürütülen diplomatik temaslara değinen Vance, İsrail hükümeti ve Arap ülkeleriyle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtti. “Bu konuda birlikte çalışmaya devam etme isteğiniz için teşekkür ederim. Zorlu bir süreç olacak, ancak elimizde tarihi bir fırsat var” diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise ABD ile kurulan ittifak ve ortaklığın dönüştürücü fırsatlar sunduğunu söyledi. Netanyahu, “Bu ittifak, sadece güvenlik için değil, barışın yayılması için de fırsatlar yaratıyor ve biz de bu konuda çok, çok gayretle çalışıyoruz. Bu eşsiz bir şey” dedi.

“ORTA DOĞU’NUN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ”

Netanyahu, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e gerçekleştirdiği “tarihi ziyareti” anımsatarak, Başkan Yardımcısı Vance’in temaslarının da iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini vurguladı. Netanyahu, “Orta Doğu’nun çehresini değiştiriyoruz” ifadesini kullandı.