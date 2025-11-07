Turistik adadaki seks yogasına gözaltı!

Tayland'ın ünlü Koh Phangan adasında, Maria Shchetinina isimli 40 yaşındaki İngiliz kadın, düzenlediği iddia edilen 'seks yogası' dersleri nedeniyle polisin dikkatini çekti. Kendisine 'Maria Sly Love' adını veren ve yerel bir restoranın arkasında "tantrik yoga" adı altında haftalık seanslar düzenleyen Shchetinina'nın, ders başına müşterilerden 10 pound ücret aldığı belirtildi.

Polis, kadının sosyal medyada reklamını yaptığı 'cinsel açıdan müstehcen' yoga derslerine yönelik soruşturmaların ardından Salı günü (4 Kasım) restorana baskın düzenledi.

YOGA EGZERSİZLERİ YAPTIRIRKEN GÖZALTINA ALDI

Baskın sırasında polis, Shchetinina'yı matların üzerinde önünde oturan müşterilere yoga egzersizleri yaptırırken gözaltına aldı. Gözaltına alınırken polise, "Avukatım bunun sorun olmadığını söyledi" dediği kaydedildi.

Ancak polis memurları, kadının pasaportu ve çalışma iznini kontrol ettiklerinde, belgesinde ikamet amaçlı mülk yönetim şirketinde müşteri ilişkileri yöneticisi olarak çalıştığının yazılı olduğunu tespit etti. Kadın, belgelerinde belirtilmeyen bir işte çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

BELGELER VE EKİPMANLARA EL KONULDU

Polis, baskında Maria Shchetinina'nın çeşitli öğretim materyallerine, reklam broşürlerine, tantrik yoga notlarına ve fotoğrafının ve QR kodunun bulunduğu bir tabela da dahil olmak üzere ekipmanlarına el koydu.

Polis, baskının yerel halkın Shchetinina'nın 'müstehcen' sosyal medya paylaşımlarını ihbar etmesi üzerine geldiğini belirtti. Polis, "Şüphelinin davranışı, Yabancıların Çalışma Yönetimi Acil Durum Kararnamesini ihlal ediyor çünkü tantrik yoga eğitmeni olarak çalışmak, izin verilen işlerin kapsamı dışındadır" dedi.

Maria Shchetinina'ya, yetkili kapsam dışındaki bir işte yabancı olarak çalıştığı gerekçesiyle suçlama yöneltildi ve yasal işlemlerin devam etmesi için Koh Phangan Polis Karakolu'na sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, olası yaptırımlar arasında para cezası, vize iptali ve sınır dışı edilme seçeneklerinin bulunduğu açıklandı.