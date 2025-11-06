Almanya’da gamalı haç skandalı: 50’ye yakın araç ve ev insan kanıyla işaretlendi

Alman kamuoyu, Hanau kentinde gece boyunca yaklaşık 50 arabanın, ev cephesinin ve posta kutusunun gamalı haç şeklinde insan kanıyla lekelendiği korkunç bir olayla sarsıldı.

Polis, her şeyin çarşamba gecesi geç saatlerde bir adamın park halindeki aracının kaputunda gamalı haç çizilmiş kırmızımsı bir sıvı gördüğünü bildirmesiyle başladığını söyledi. Bild'in haberine göre, polis memurları bölgede yaptıkları aramada onlarca benzer vakayla karşılaştı .

Özel bir testin ilk sonuçlarına göre, kan insan kanı ancak kaynağı henüz bilinmiyor. Polis, bölgede yaralı izine rastlanmadığını ve olayın nedeni ve koşullarının tamamen belirsiz olduğunu vurguluyor. Mala zarar verilmesi ve yasaklı örgütlerin sembollerinin kullanılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hessen eyaletine bağlı Hanau şehri, kamuoyunda bir terör saldırısıyla biliniyor. Sağcı terörist Tobias Rathjen , 2020 yılında nargile barlarına düzenlediği saldırıda dokuz kişiyi öldürdükten sonra annesini ve kendisini de öldürmüştü.