Almanya’da gamalı haç skandalı: 50’ye yakın araç ve ev insan kanıyla işaretlendi

Almanya'da şoke eden görüntü: 50'ye yakın araba ve ev insan kanıyla lekelendi, bazılarının üzerine gamalı haçlar çizildi. Polis, Hanau'daki onlarca binada insan kanı ve gamalı haçların yer aldığı korkunç olayı araştırıyor

Alman kamuoyu, Hanau kentinde gece boyunca yaklaşık 50 arabanın, ev cephesinin ve posta kutusunun gamalı haç şeklinde insan kanıyla lekelendiği korkunç bir olayla sarsıldı.

Polis, her şeyin çarşamba gecesi geç saatlerde bir adamın park halindeki aracının kaputunda gamalı haç çizilmiş kırmızımsı bir sıvı gördüğünü bildirmesiyle başladığını söyledi. Bild'in haberine göre, polis memurları bölgede yaptıkları aramada onlarca benzer vakayla karşılaştı .

Özel bir testin ilk sonuçlarına göre, kan insan kanı ancak kaynağı henüz bilinmiyor. Polis, bölgede yaralı izine rastlanmadığını ve olayın nedeni ve koşullarının tamamen belirsiz olduğunu vurguluyor. Mala zarar verilmesi ve yasaklı örgütlerin sembollerinin kullanılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hessen eyaletine bağlı Hanau şehri, kamuoyunda bir terör saldırısıyla biliniyor. Sağcı terörist Tobias Rathjen , 2020 yılında nargile barlarına düzenlediği saldırıda dokuz kişiyi öldürdükten sonra annesini ve kendisini de öldürmüştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

