Trump’tan Türkiye espirisi: Erdoğan’ın aramasını istemem

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da yaptığı konuşmada “şakalar” yapmaktan geri durmadı ve Suudi Arabistan'ın ABD'ye 1 trilyon dolarlık yatırım yapması anlaşması da dahil olmak üzere, yönetiminin bazı başarılarından bahsetti. Türkiye ve hindi kelimesinin İngilizce'deki benzerliğine atıfta bulunarak bir espri yapan Trump, "Erdoğan'ın beni aramasını istemem" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’dan 1 trilyon yatırım sözü almasının ardından düzenlenen Amerikan-Suud Yatırım Forumu’nda konuştu.

HİNDİ FİYATLARI KONUŞULURKEN GÜNDEME GELDİ

Gündemdeki çeşitli konulara değinen ABD Başkanı kendi yönetimindeki ABD’yi övmekten geri durmadı. Gıda fiyatlarındaki düşüşten bahsederken Trump, hindi (İngilizce: Turkey) fiyatının %33 düştüğünü iddia etti.

ERDOĞAN’IN ŞİKAYET ETMESİNİ İSTEMEM’

İngilizce ismi aynı olan Türkiye ve hindi hakkında espri yapan Trump, düşenin “ülke olan Türkiye olmadığını” belirtti. “Erdoğan’ın beni arayıp şikayet etmesini istemem” diye ekledi.

“Ölüme doğru gidiyorduk. Çok kötü bir yoldaydık. İstatistiklere göre Türkiye %33 düşüş yaşadı, ama ben Türkiye'den bahsetmiyorum, onlar iyi gidiyor. Erdoğan'ın beni arayıp %33 düşüş yaşamadığını söylemesini istemiyorum. Arkadaşlarımıza iyi bakmalıyız, iyi arkadaşlarımız var.”

Epstein ile suçlanan Trump'a bir şok daha: Manevi danışmanı çocuğa tacizden tutuklandıEpstein ile suçlanan Trump'a bir şok daha: Manevi danışmanı çocuğa tacizden tutuklandı

1 trilyon dolara mâl oldu: Trump Suudi Arabistan’ın yeni statüsünü açıkladı1 trilyon dolara mâl oldu: Trump Suudi Arabistan’ın yeni statüsünü açıkladı

TRUMP YALAN MI SÖYLEDİ

Öte yandan ABD merkezli haber doğrulama kuruluşu, factcheck.org Trump’ın hindi fiyatlarının yüzde 33 düştüğüne yönelik iddiasının asılsız olduğunu, gerçek düşüşün çok daha düşük, yüzde 6,5 olduğunu aktardı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

