Trump’tan Türkiye espirisi: Erdoğan’ın aramasını istemem

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’dan 1 trilyon yatırım sözü almasının ardından düzenlenen Amerikan-Suud Yatırım Forumu’nda konuştu.

HİNDİ FİYATLARI KONUŞULURKEN GÜNDEME GELDİ

Gündemdeki çeşitli konulara değinen ABD Başkanı kendi yönetimindeki ABD’yi övmekten geri durmadı. Gıda fiyatlarındaki düşüşten bahsederken Trump, hindi (İngilizce: Turkey) fiyatının %33 düştüğünü iddia etti.

‘ERDOĞAN’IN ŞİKAYET ETMESİNİ İSTEMEM’

İngilizce ismi aynı olan Türkiye ve hindi hakkında espri yapan Trump, düşenin “ülke olan Türkiye olmadığını” belirtti. “Erdoğan’ın beni arayıp şikayet etmesini istemem” diye ekledi.

“Ölüme doğru gidiyorduk. Çok kötü bir yoldaydık. İstatistiklere göre Türkiye %33 düşüş yaşadı, ama ben Türkiye'den bahsetmiyorum, onlar iyi gidiyor. Erdoğan'ın beni arayıp %33 düşüş yaşamadığını söylemesini istemiyorum. Arkadaşlarımıza iyi bakmalıyız, iyi arkadaşlarımız var.”

TRUMP YALAN MI SÖYLEDİ

Öte yandan ABD merkezli haber doğrulama kuruluşu, factcheck.org Trump’ın hindi fiyatlarının yüzde 33 düştüğüne yönelik iddiasının asılsız olduğunu, gerçek düşüşün çok daha düşük, yüzde 6,5 olduğunu aktardı.