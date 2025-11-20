Trump'tan Sudan açıklaması: En büyük insani krizin yaşandığı yer

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sudan'daki krizin çözümüne ilişkin girişimde bulunacağını açıkladı. Trump, Sudan’daki korkunç zulümlerin yaşandığını belirterek, ülkenin dünyada en fazla şiddetin ve en büyük insani krizin yaşandığı yer haline geldiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Sudan’da devam eden krize müdahale etme niyetini ve bu süreçte Orta Doğu’daki kilit müttefiklerle işbirliği yapacağını duyurdu.

"EN BÜYÜK İNSANİ KRİZİN YAŞANDIĞI YER"

Trump, Sudan’daki mevcut durumu ağır bir dille eleştirdi:

“Sudan'da korkunç zulümler yaşanıyor. Sudan, dünyada en fazla şiddetin yaşandığı ve aynı zamanda en büyük insani krizin yaşandığı yer haline geldi.”

Ülkede temel insani ihtiyaçların karşılanamadığını kaydeden ABD Başkanı, bu girişimi bölge liderlerinin talebi üzerine başlattığını belirtti. Trump, özellikle ABD'den yeni ayrılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından Arap liderlerin, Sudan'da yaşananlara derhal son vermek için başkanlığın gücünü ve etkisini kullanmasını istediğini aktardı.

"SUDAN'I İSTİKRARA KAVUŞTURACAĞIZ"

Başkan Trump, atılacak adımlara dair planını da paylaştı:

“Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Orta Doğu'daki diğer ortaklarla birlikte çalışarak bu zulmü sona erdirecek ve aynı zamanda Sudan'ı istikrara kavuşturacağız.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

