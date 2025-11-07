Trump’tan Gazze koalisyonu açıklaması: Çok yakında

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Asya ülkeleri liderleriyle düzenlediği C5+1 zirvesi sonrasında Gazze'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Gazze'deki barış sürecinin mevcut durumu ve geleceğe yönelik adımlar değerlendirildi.

"SÜREÇ ÇOK İYİ GİDİYOR"

Trump, Gazze'deki ateşkesin devam ettiğini ve sürecin iyi ilerlediğini vurgulayarak, bölge ülkeleri ve müttefiklerle yakın iş birliği içinde olduklarını ifade etti. Ateşkes ve yeniden inşa sürecini denetlemekle görevli Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) sahaya ne zaman ineceği sorusuna Trump, "Çok yakında. Çok yakında başlayacak. Gazze'de süreç çok iyi gidiyor" şeklinde yanıt verdi.

"GEÇİCİ BİR ŞEY DEĞİL, GÜÇLÜ BİR BARIŞ"

Bölge ülkelerinin de dahil olduğu bir koalisyondan söz eden Başkan Trump, "Bu, geçici bir şey değil. Bu çok güçlü bir barış. Orta Doğu'da barıştan söz ediyoruz, Hamas bunun küçük bir parçası aslında" ifadelerini kullandı.